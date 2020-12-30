12送中案10人判入狱三年至七个月两未成年交香港处理

12名港人被控非法越境大陆一案，深圳盐田法院30日早上10时30分开庭宣判，两名自愿认罪的未成年者获不起诉决定并于30日早上移交香港警方处理（见图），余下10人其中被控组织他人偷越边境罪的邓棨然和乔映瑜分别被判入狱3年及2年，其余被控偷渡越境罪的8人被判7个月。

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上述12人今年8月坐船企图前赴台湾，怀疑误闯大陆水域遭到广东海警截获，并带到深圳盐田派出所扣留一直至今4个月，期间家属及家属自行聘雇的律师统统不获准探监。据了解，部分人士涉及反修例暴动罪。

两名在今早已经移交香港警方的未成年人廖子文和黄临福，目前据称已在天水围警署，而因疫情关系，两人将送往隔离营，随后会就在港涉及的案件上庭。

盐田法院今早门外有多辆公安车和多名警员戒备。法院公布，对邓棨然等10人组织偷越边境、偷越边境案公开宣判，以组织他人偷越边境罪判处邓棨然入狱3年，罚款2万元人民币（下同），判处乔映瑜判囚2年，罚款1.5万元；以偷越边境罪判处郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟判囚7个月，罚款1万元。

法院通告透露案情指，2020年8月，邓棨然、乔映瑜根据他人安排，策划组织多人从香港偷渡至台湾，并由邓棨然购买偷渡船只。8月23日凌晨，邓棨然、乔映瑜分别联络郑子豪、张铭裕、张俊富、严文谦、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟以及廖子文、黄临福（按不起诉处理），在西贡布袋澳码头会合，共同乘坐邓棨然驾驶的船只，企图偷渡台湾。8时许，偷渡船只在广东省管辖海域被深圳海警局查获，邓棨然等人被拘留，同年9月30日被检察机关批准逮捕。

法院认为，邓棨然、乔映瑜组织他人偷越边境，人数众多，已构成组织他人偷越边境罪；郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩、郭子麟违反边境管理法规，结伙偷越边境，情节严重，已构成偷越边境罪。归案后，邓棨然等10人如实供述犯罪事实，表示认罪认罚。

根据检察机关指控的犯罪事实，以及各被告人和委托律师的辩护意见，邓棨然、乔映瑜是受他人组织实施犯罪，在共同犯罪中为从犯，可减轻处罚，郑子豪等8人可从轻处罚。

法院又透露，除香港和深圳市人大代表、政协委员、新闻记者外，跟日前庭审一样，有被告人“家属”旁听案件的公开宣判。

深圳盐田区人民检察院通告，对自愿认罪认罚的未成年的黄临福、犯罪时未成年的廖子文，以偷越边境罪作出不起诉决定。深圳市公安局盐田分局随后再发出通告指，黄临福及廖子文今日已被遣送出境。《苹果》今早致电深圳湾口岸，接听职员表示未有收到有关移交港人的消息。香港警方发新闻稿表示，即将接收“由内地执法机关送回两名疑犯”，并于中午12时见记者。

前日，法院原称以视像方式开审，闭门聆讯，下午却改称案件依法公开审理，惟法院职员后来表示，当日旁听席已满，多国亦派代表到法院，但不准进入。至傍晚6时半，法院宣布会择期宣判，更指有“家属”旁听，但家属称没有人能够到庭旁听。

案件审结后，法院指出，听取10名被告人对公诉机关指控涉嫌偷越边境犯罪的辩护意见，并听取了公诉人和辩护人的控辩意见后，邓棨然、乔映瑜等10人当庭表示认罪，希望法庭从轻处罚，包括涉嫌违反《港区国安法》、曾在港被捕的“香港故事”成员李宇轩。

欧盟表明关注事件，指审判并非公开进行，外交代表和家庭不能听审，各被告亦不能选择代表律师，呼吁中国当局确保程序公义和正当法律程序，立即释放12人。