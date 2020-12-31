中国发现首例英国变异病毒案例 中国疫苗正式批准“附条件上市”

中国境内今天发现首例英国新冠变异病毒病例，与此同时中国药监局今天宣布批准北京生物制品研究所的新冠病毒疫苗附条件上市。

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中国国家药品监督管理局副局长陈时飞今天在中国国务院举行的联防联控机制新闻发布会上宣布，中国国药集团旗下的北京生物制品研究所的新冠病毒疫苗完全达到预设的附条件上市标准，依法批准该疫苗附条件上市。不过，药监局并未明确所谓附条件的具体内容。

法新社发自北京的报道指出，中国的疫苗在正式获得中国当局的批准上市之前自今年夏天以来已经被全球超过五百万人接种，官方声称除了少数人接种之后出现轻微过敏之外，并未发生其他严重的反应。昨天周三中国国药集团宣布其疫苗的保护率达到79%。该比率虽然低于美国的辉瑞疫苗和莫德纳（Moderna）疫苗的95%和94.1%的保护率，但却高于英国阿斯特捷利康制药公司（AstraZeneca plc.）疫苗的70%的保护率。而此前中国疫苗在海湾国家巴林和阿拉伯联合酋长国获得批准。上述国家声称该疫苗的有效率达到86%。阿联酋政府已开始向境内的100万本国居民和800万外国居民提供这款疫苗。不过，中方并未解释同一款疫苗计算出不同保护率差值的原因。中国国药集团、巴林和阿联酋的监管机构也没有公布分析数据的细节。

此外，法新社强调提出；中国国家主席习近平曾经表示将“努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品”。中国官方声称将压低疫苗价格甚至免费提供，将不会强制中国民众接种，但期待未来中国民众的接种率能够达到60 %，以求获得集体免疫力。

另继全球多个国家发现来自英国的新冠变异病毒之后，中国当局今天也宣布发现首起新冠变异病毒病例，当局在一位从英国返回的女留学生身上检测到病毒，并在随后关闭了来往英国的所有航班。