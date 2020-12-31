德国：中欧投资协议引发欣快和怀疑

中欧投资协议完成谈判在德国引发更多反响。

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《明镜》周刊表示，这只是个一般般的协议，而协议完成谈判的时间点很糟糕。还有三个星期，美国新政府就要上台。恰在此时完成谈判备受争议。拜登为此心情不佳。为达成协议，中国最后做了让步。而欧洲为此曾催促中国很长时间。北京希望能在年底达成谈判。作为欧盟轮值主席国的德国也是如此。美国本想建立反华联盟。但北京现在不用担心，拜登上台后，欧美会团结一致抵制中国。

德国电视一台报道说，对中欧投资协议的反应介于欣快和怀疑之间。虽然德国多个经济联合会表示了赞扬，但它们同时警告人们要小心谨慎。毫无疑问，协议将加强双方的经济关系。德国经济部长阿尔特迈尔表示，协议将给欧洲企业在中国带来更多市场渠道，法律安全以及更好的竞争环境。德国汽车工业对协议表示了赞赏。汽车工业联合会表示，协议意味着德国基地，国际贸易和竞争将得到加强。该协议应尽快得到批准。德国汽车生产商2019年在中国生产了5百多万辆小轿车。外贸，电子和电器工业以及机械制造业也都对协议表示赞扬，但它们同时也指出，关键在于中国在多大程度上会遵守协议。德国工业联合会认为，要达成广泛的协议，还面临坎坷之路。工业联合会主席Joachim Lange表示：“我们不应抱有任何幻想。即便达成协议，投资者在中国仍将没有真正的自由市场准入。”

《法兰克福汇报》则指出，默克尔总理担任欧盟理事会轮值主席，一直忙碌到最后一个小时。在她快要卸任前，英国脱欧和欧中投资协议都有了着落。在德国担任欧盟轮值主席国期间，默克尔成为欧盟最重要政治家。