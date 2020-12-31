日本高官称可能再发“紧急事态宣言”

日本东京品川站内戴着防护口罩去上班的日本民众 2020年11月13日在日本

日本担任新型冠状肺炎对策的经济产业再生担当大臣西村30日夜里在自己的推特上做视频投稿时说：如果感染这样继续下去，为了守护国民的生命，将把再次发布紧急事态宣言纳入视野。呼吁人们年始年末只在家里和家人一起度过。

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东京都31日宣布：东京都当天新增新冠病毒感染者超过1300人，为史上最高。30日新冠新增感染者达944人，为史上第三多，重病者为85人，为紧急事态宣言解除后最多。

到12月14日为止，东京都为新冠感染者确保了3000张病床，住院患者人数在紧急事态宣言解除后最多的12月14日为2049人，已占用近7成，最近紧急增加至4000张床位。

专家们组成的东京都新冠监测会议指出：如果现在的住院率不变，2周后住院者将超过现在所有的4000张床位，充满了对东京都医疗体制的危机感。

30日日本全国新增感染者为3852人，为史上第二。30日爱知县新增感染者为294人、福冈县189人，都创历史新高。

日本自4月16日实行全国紧急事态宣言。 5月25日，当时的安倍首相在首相官邸主持的第36次新型冠状病毒感染症对策本部会议上，宣布解除全国紧急事态宣言，

目前，日本新冠疫情进入冬季以来，一扫9月份新增感染者每天都以400人到700人左右的速度增加，每天几乎都超过3000人。

医疗体制危机，有些地方近于崩溃，到12月23日为止，大阪府、兵库县为70%前后，北海道和东京都、爱知县超过50%，处于较高水平。病床占有率超过50%的都道县已经有7个，正在治疗中的感染者为36,947人。