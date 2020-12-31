终审庭裁定黎智英需要再度收監至明年2月

香港终审法31日批准律政司的羈押申請，壹傳媒创办人黎智英因此立即需要重新收监至明年2月。高等法院上周批准黎智英的保释申請，条件是交出1000万元港币的保释。黎正等候两宗涉及勾结外国势力和串谋欺诈的案件开审。由于律政司不满高院的裁定，翌日即向终审法院申请上诉许可，同时要求等候終院裁決期间，暫时把黎智英重新还牙。

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法庭宣佈決定後，懲教職員隨即走到黎智英身旁。黎逐一與兒子及女兒相擁道別，並向到庭聲援旁聽的泛民人士點頭。泛民人士大叫「Jimmy 加油」、「保重」。黎智英的女兒則傷心落淚，親友相擁安慰。黎的兩名兒子則與律師團隊不斷商討，神情嚴肅。

高等法院法官李运腾上周批准被控违反港区国安法的黎智英，以现金1000万元等条件保释，律政司不服、今向终审法院提出上诉许可。律政司一方坚持法官李运腾的保释决定是最终决定，但律政司认为法官根据港区国安法罪行而下定的保释决定，有别于一般刑事罪行的保释，前者的决定有终结意思。

律政司今继续派出高级助理刑事检控专员周天行，而黎智英则由资深大律师邓乐勤代表。黎智英在律师陪同下进入法庭，他未被安排在犯人栏就坐，而是坐在辩方律师代表后方。

周天行陈词指，本上诉申请主要涉及两个层面，第一是法官李运腾批准保释的决定是否“最终决定”；第二是法官李运腾在考虑保释决定时，是否正确解读国安法第42条。周认为两者均涉及重大的法律观点及牵涉公众利益。

首席法官马道立指出，第一条问题并不涉及国安法，只属一般事宜；法官李义亦指出，若决定不属最终决定，则终院可否根据《香港终审法院条例》第31（b）条受理是次上诉，而这点关乎终院是否有权限处理申请。

周则谓这点只是替代争议，是次上诉申请主要是关于第二部份，涉及国家安全，并强调若控方无法就国安法的保释决定提出上诉，则毫无疑问损害公众利益及有违国安法立法原意。马道立反驳，即使牵涉公众利益，若法庭没有权限处理，亦爱莫能助。

周天行续指，国安法由人大常委会制定，目的是保障香港本地国安安全，故此法庭在诠释有关法例时，必须考虑立法原意。国安法第42（2）条指出，针对犯罪嫌疑人及被告人，除非法官有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全行为，否则不得准予保释。周天行认为，法官李运腾错误理解42条的立法原意。

惟李义打断发言，问：“若他有足够理由相信不会重犯而批准保释，为何不可考虑保释条件作为因素？”周回应指，这点涉及国安法的立法原意，强调国安法是严重罪行，可以判处终身监禁，并举谋杀可判囚终身为例，指法庭一般不会批准保释。

周天行续指，法庭在考虑是否批准一名国安法案件被告保释时，不可以一般刑事诉讼条例的基准去考虑，批准保释的门槛理应更高，“一次也不能承受国安法被告弃保潜逃或重犯”，而法官在考虑被告是否有充足理由不会再犯时，保释条件不应是考虑因素。

周天行又谓，人大在制定国安法时已考虑本港的法例，而两者属不同的法律系统，若国安法42条没有写明《刑事诉讼程序条例》第9条所列明的保释申请条件，则不应考虑。

马道立回应指，纵使律政司一方不断强调国安法的重要性，而法庭是同意的，但“我们仍要考虑42条的字眼”。马道立并指，周天行不断重复同一理据。

代表黎的资深大律师邓乐勤陈词指，终审法院没有任何司法权限处理原讼法庭的保释决定，因为早有案例写明，保释决定是可以被推翻，故此“批准保释”或“不批准保释”两者皆不是“最终决定”，而该案例更是由席上的常任法官李义所撰写。

邓乐勤指出，国安法并没有、亦不会影响《香港终审法院条例》的内容，法官李运腾批准保释的决定是肯定地及合理地作出。

对于国安法第42条的上诉申请，邓乐勤指法官李运腾在唐英杰案已详尽分析第42条，理据充分，亦谨记了国安法的立法目的，无可争辩。律政司现在提出的论点，认为法官在考虑国安控罪的保释时，不可以考虑保释条件为因素，是极度偏离传统考虑方法，可谓大胆的主张。

马道立指出，律政司的理据是第42条用词与正常保释条文颇为不同，但法官在唐英杰案却指除非有特殊情况，否则两条条文实际上无甚分别。马官指问题是两条文的保释门槛是否等同，又谓终院今日不会做裁决，但要考虑可否合理争辩。

邓乐勤指控方主张国安法案件的保释申请要分两步考虑，第一步是按国安法第42条，第二步才按正常的保释条文，而只有第二步才假定须予保释。惟辩方并不同意，何况法官李运腾已按第42条考虑，不能指他犯错。

法官李义指，法官李运腾在唐英杰案分析，第42条“除非有充分理由否则不可准予保释”的写法，可理解为“负负得正”，即是“有理由相信会再危害国安，就不可保释”，看来改变了条件，究竟两者是否相等，抑或第42条原文有较高门槛。邓乐勤认为纯粹表达方式不同，实质意思一样。

对于律政司申请临时羁押黎以等候终审上诉，邓乐勤指根据条文，终审法院没有权力。马道立质疑，如果只是原讼庭和上诉庭有权，似乎有法律漏洞，疑问有何理据。邓乐勤则认为条文如此，权限亦只能如此。

邓乐勤又陈词指，黎现在获准保释，取消保释会影响自由。马道立指，控方理据是一旦黎违反保释条件，损害无可补救；反问如果法庭尽快排期进行上诉正审，能否减轻对黎的不利。邓乐勤重申，自由事关重大，尽快聆讯不是解决方法；高院已充分考虑控方理据，才批准保释，终院没有基础推翻。

73岁的黎智英本月3日被控就壹传媒用地串谋欺诈，提堂后不准保释；及后再被控勾结外国势力危害国家安全。黎现时以1,000万元保释，保释期间不得直接或间接请求外国制裁香港和中国、不可与外国官员会面、不得接受任何访问、不可在纸本和网上发布文章和讯息、除了上庭和向警署报到外不可离开大宅，更不可离港，并须交出旅游证件。

国安法指定法官、高等法院法官李运腾早前以书面颁下批准保释的理由，认为目前控方证据未够强；而黎智英提供的保释条件，已足够令法庭信纳他不会在保释期间干犯危害国家安全行为，并指从表面看来，即使他人可能不认同黎的言论、甚至觉得被冒犯，但有关言论似属评论或批评而非请求外国制裁香港和中国。