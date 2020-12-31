维族医生入狱20年 中外交部称涉恐怖罪行

中国政府迫害维吾尔族穆斯林已发国际公愤，一名维族医师因家人在美从事民权运动，遭当局判处20年刑期，美国要求中国释放该名医生。12月31日，中国外交部发言人证实古丽仙被判刑。

广告 继续浏览后续

12月31日例行记者会上，路透社记者问：美方呼吁中方应释放维吾尔人古丽仙·阿巴斯。中方对此有何回应？

中国外交部发言人汪文斌：你提到的古丽仙·阿巴斯因参加恐怖组织罪、帮助恐怖活动罪、聚众扰乱社会秩序罪被中国司法机关依法判刑。中国是法治国家。违法犯罪行为必将受到法律制裁。

汪文斌还表示：我们敦促美方一些政客尊重事实，停止编造谎言，诬蔑抹黑中国，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

《路透》报导，维族医师古丽仙（Gulshan Abbas）的女儿齐巴在美国国会及行政当局中国委员会（CECC）简报中表示，她的母亲古丽仙2018年9月突然失踪，接着在去年3月被控牵涉恐怖主义遭判20年刑期，痛批当局的判决荒谬。古丽仙的姐姐罗山指原因是齐巴与哥哥沙里特在美从事人权运动有关。

负责民主、人权及劳权事务的美国助理国务卿德斯楚（Robert Destro）在推特上，要求释放古丽仙，“中国共产党迫使古丽仙消声匿迹，对她实施监禁和苛刻的审判，是其家人对外指责中国政府无视人权蒙受苦果的证明。”

齐巴表示，她的母亲是一名医疗专业人士，没有政治色彩，一生几乎都在帮助他人，另提到她有包括高血压等身体健康状况。美国国会及行政当局中国委员会CCEC主席麦克高文（James McGovern）表示，惩罚无辜的家属是当局试图要消弭自由表达的权利，这样的行径应受道德谴责。