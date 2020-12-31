美国国安会悼念李文亮

新冠疫情一年前在湖北武汉首先爆发，因染疫病故的武汉市中心医院前医师李文亮是最早的“吹哨人”之一，但是他遭到当局的“训诫”。 李文亮“吹哨”一周年之际，美国国家安全委员会在官方推特上悼念李文亮，指出如果他的警告得到关注，本来可以避免无数人死亡。

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12月31日，美国国家安全委员会发表推文表示，一年前的今天，李文亮医生在社交媒体上警告其他的医务人员说，武汉地区出现未知肺炎的病例。而中国当局对他进行审查，并强迫他承认散布谣言和破坏社会秩序。数周以后，李医生染疫去世。如果他的警告得到注意，本来可以避免无数人死亡。

一年前，李文亮说他看到一份病人的检测报告，检出萨斯（SARS）冠状病毒高置信度阳性指标，并在朋友圈发布消息说，武汉出现了与萨斯（SARS）类似的病毒，提醒同行注意防护。这一天被认为是李文亮吹响哨音的日子。

2020年新年期间，武汉市公安机关宣布对8名造谣者进行所谓“训诫”，称这些人传播了会扰乱社会的不实信息。事后人们才知道这些所谓造谣者实际上都是在武汉医院工作的医生，其中之一就是李文亮医生。李文亮染疫后在病床上接受媒体采访而为大众所知。

2月1日，李文亮通过微博宣布自己确诊感染新冠病毒，5天后去世。他的微博也由此定格在2月1日这天，但是下面的评论没有一天间断过。

李文亮的去世震动了全中国乃至全世界。在中国，李文亮的死引起强烈回响，被视为中共当局打压言论自由、隐瞒疫情的牺牲者。民众认为真正杀死他的就是隐瞒疫情的官方谎言。许多网民都在李文亮的微博下留言，并在各大社交媒体上发起追思浪潮。