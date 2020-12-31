12送中案被告上诉无门香港警方或加控两未成年罪名

被广东海警在声称是中国海域截获的12名港人，其中10名成年分别因偷越边境及组织他人偷越边境被判7个月至3年不等，另外两名未成年廖子文和黄临福则因为自愿认罪而获得盐田法院不起诉决定并移交香港警方处理，香港警方表示或将加控两人做名。而一直协助12送中案的前立法会议员朱凯迪表示，被告就算上诉亦苦无门路，因为家属们目前难以跟官派律师联络。

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上述12人被指从香港布袋澳坐船出境，于8月23日闯入中国海域而被中方执法人员截获，他们此前已被扣留在盐田派出所四个月，期间家属及家属委托律师均不准探望。

朱凯迪30日表示，由于12人的家属与官派律师的合约以一审为限期，就算要提出上诉也难以联络他们，可说是上诉无门。尤其对两名刑期较重的家属，情况更为无助。盐田法院昨判处组织他人偷越边境罪名的邓棨然和乔映瑜两人分别入狱3年和2年，其余8人因偷越边境而被判7个月。

虽然深圳盐田法院称对12人的判刑已属“减轻”或“从轻”处罚，但“12港人关注组”形容“整个司法过程完全是一场闹剧”。被告当中邓棨然的刑罚最重，其家属称“希望判决是假的”，目前尤其担心邓的精神状态；说邓在哪里服刑、如何探监“全是很大问号”，冀港府协助安排探访。保安局表示，家属如有求助可与入境处联络。

商业罪案调查科署理总警司郑丽琪30日在记者会上表示，廖、黄两人于同日早上11时由深圳警方移交香港警方，现时两名港人需要进行14天的强制隔离，警方会向法院申请延案14日，完成隔离后再上庭应讯。由于两男弃保潜逃，除了要面对原有的罪责外，亦有可能被加控其他罪行。

郑丽琪表示，在不阻碍警方的调查下，家属有权力要求见被扣查的家人。警方将于明早向法院呈交案件，因疫情关系，两人需要进行14天的强制检疫隔离，若法庭明日审讯结果为需要继续羁柙，两人会在惩教处所接受14天的强制隔离。警方会向法院申请延案14日，完成隔离后再上庭应讯。

郑在记者会上交代案件详情，指警方于今年8月28日接获大陆执法机关通知，称于8月23日早上在内地水域拘捕12名本港居民，包括11男1女，而该12名港人于香港干犯不同的罪行，罪名包括制造及管有爆炸品、暴动、伤人、纵火、袭警、藏有攻击性武器、勾结外国和境外势力危害国家安全罪等。9月23日警方获内地执法机关通报，12名港人会被依法逮捕，至11月27日，内地公布该宗案件调查完结，交由深圳盐田区人民法院进行审理。至12月16日，法院审理完毕，将其中10人起诉。今日（30日），针对两名未成年的男子的司法程序已完结，并将他们移交香港警方处理。

至于警方“承办”的两名未成年，姓廖的男子牵涉一宗“串谋纵火”，他案发时17岁，现时18岁。案发于去年9月30日，警方收到线报，指于湾仔一住宅大厦内，有人涉嫌管有可制造汽油弹的材料，当日警方于单位内搜出大量可制造汽油弹的物料，案中拘捕5名疑犯，包括姓廖男子。案件在今年6月已于区域法院审理，至8月廖男潜逃，无法出席9月区域法院的应讯而被通缉，案件原于明年1月再上庭审理。

根据西九龙总区刑事部高级警司曾仲斌表示，另一名未成年姓黄疑犯则涉及“企图纵火”及“藏有攻击性武器”，案发时16岁，现时17岁。涉及去年10月14日，向旺角警署投掷汽油弹，警方及后在他家中搜出３枚汽油弹，他于翌日被起诉企图纵火，于九龙城法院应讯，当日被拒担保，至12月10日再向法庭提出担保才获批。至今年4月27日他缺席聆讯，警方当时已有足够证据控告他“企图纵火”及“藏有攻击性武器”。

由于两人早前缺席本港法庭的应讯，法庭已和他们发出通缉令。郑丽琪续指，两男弃保潜逃，违反法庭给他们的保释条件，除了要面对原有的罪责外，亦有可能被加控其他罪行，包括违反香港法例第221章 《刑事诉讼程序条例》9L条“没有按照法庭的指定归押”，一经定罪，则可处任何款额的罚款及监禁12个月。

不过香港警方声称在8月28日才得到大陆方面通知有关12人越境一案，此说遭到质疑。根据学生民运领袖黄之锋和立法会议员朱凯迪获得的内部出勤纪录显示，在12人坐船出发当天，香港飞行服务队曾在同一时间罕有地出更两次，怀疑他们的出勤是与海面上的大陆海警“设局”，以便瓮中捉鳖，将12人连人带船一网打尽。

事实上，美国公布制裁香港官员和机关最新的名单，香港飞行服务队赫然榜上有名。