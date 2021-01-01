中国三大电信商下周起将被纽约交易所除牌

纽约交易所美东时间星期四傍晚宣布，为了遵守总统特朗普的行政命令，中国三大电信商今个月7日起，将自纽交所除牌。华尔街日报指出，该行政命令是针对与中国军方有关的企业。将从纽交所退市的三家电信公司为中国联通（香港）、中国移动和中国电信三间中国公司。

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特朗普在11月12日签署行政命令，禁止美国人投资与中国军方有关的中国企业。财政部表示，这项行政命令，适用于指数股票型基金、指数基金和中国军方持有或控制的中国企业子公司。

上述三家电信公司支配了整个中国的流动电话事业。中移动是中国最大的电信公司，市值达到1160亿美元，1997年在纽交所上市，当时市值42亿美元，已经造成轰动。中国电信则在2002年在纽约上市，市值达225亿美元，中国联通2002年在纽约上市，目前市值180亿美元。这三家公司目前同时在香港上市。

特朗普所签署的“外国公司问责法案”同时规定，倘若中国企业未能在三年内符合美国会计审核标准，将会遭到纽交所退市。

这项法案目标虽然包括所有在美国上市的外国公司，但一般认为主要是针对中国企业。中国商务部表示坚决反对，将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益，再次敦促美方停止单边主义、霸凌主义的做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇，维护正常的国际经贸秩序。

商务部表示，美方再次以所谓国家安全为借口，动用国家力量打压包括中国企业在内的外国企业，严重违背公平竞争原则和国际经贸规则，干扰正常国际经贸合作，加剧外国投资者对美国营商环境的担忧。