同是吹哨人 李文亮同事艾芬传遭误诊右眼失明

与李文亮医生同一所医院的艾芬医生，又一个遭到噤声的吹哨人，三月份时对『人物』倾吐心声。

武汉疫情爆发一周年之际，传出当年与李文亮医生揭发疫情真相的“吹哨人”之一，至今仍遭维稳的武汉中心医院急症室主任艾芬医生右眼遭误诊失明的消息。

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武汉疫情吹哨人，因揭发疫情真相而被当局训诫的李文亮，自己也因感染病毒英年早逝；公民记者陈秋实到武汉探求真相被失踪至今生死不明，寻求病毒感染和导致死亡真相的武汉市民方斌渺无音讯，另一位公民记者张展在武汉疫情爆发一周年之际被北京当局重判四年。引起国际社会愤慨。

这其中还有一个因遭维稳一直低调的“吹哨人”，眼科医生李文亮的同事，武汉中心医院急诊科主任艾芬的遭遇再度引起关注。12月31日，艾芬接受中国媒体『每日经济新闻』时表示，“作为一名医务工作者，还遭到这样的忽悠，不晓得有多少普通老百姓上当。爱尔眼科的行为不止是失误，而是没有医德，我要揭露这种现象。”

原来艾芬5月份患眼疾，感觉视力下降，自己所在的医院眼科因新冠疫情死了3个人，于是听从输入推荐到武汉爱尔眼科医院治疗。艾芬在接受自由亚洲采访时表示，“他们也没有认真的给我看，就直接说我有白内障”，5月26日做手术，换上价值人民币3万元的水晶体。

『每日经济新闻』报道说，艾芬后来复查两次，强调换水晶体后眼睛还是看不清楚，医院说“要慢慢恢复”，艾芬10月底到自己就职的医院再次检查，显示出现视网膜脱离。艾芬认为自己视力下降是由于眼底问题造成，如果早查出眼底问题，就不会发生视网膜脱离。但是她的要求没有得到爱尔眼科医院重视，结果耽搁了治疗的最佳时机。

艾芬选择站出来公开此事，因为她认为该医院的行为有违医德，“一门心思要跟你换晶体，至于你这个人有没有别的病，都是次要的事情……”艾芬还认为“自己的检查资料被篡改和调换”，术前拍的自己的白内障症状很轻，近期去找医院，提供的是一张白内障病变非常重的照片，艾芬认为这“并不是自己眼睛的照片”。

艾芬的遭遇报道后，爱尔眼科发表声明称，“各环节均符合医疗规范……”

艾芬医生在武汉新冠疫情爆发后，带领武汉市中心医院急诊科200多名医护人民与病魔斗争，更重要的是她最早传出了武汉已发生类似于萨斯那样严重的疫情的消息，她发出消息后，她的同事、后被调至传染科协同作战的眼科医生李文亮把信息于12月31日通过社交网络传了出去。李文亮遭到公安局传讯训诫，后因自己感染新冠，于2月初不幸病逝，艾芬则遭本院党委施压，但是，艾芬三月份接受『人物』杂志采访时表示：“我管他批评不批评，老子到处说”，这句话成了艾芬、李文亮一群敢于讲真相医生的代表性“名言”，一时不胫而走。

不过，艾芬医生近日对自由亚洲证实眼睛因误诊失明，关于其他的事，现在自己“不方便说话”。但据在湖北卫建委工作的刘女士透露，李文亮的亲属以及艾芬直到现在依然“被维稳”。李文亮的遗孀带着两个孩子回到老家“艰难生活”，其父母未能走出悲伤，但官方禁止他们对外发声。

这位女士提到，2020年12月30日名为二湘的公众号发表了几年李文亮吹哨一周年的文章，引起武汉官方高度紧张，艾芬因为接待了上门采访的自媒体作者，被武汉市卫建委副主任兼武汉中心医院党委书记王卫华警告，要求他不能对外发生，甚至要求她出面删除有关文章，以免“对医院造成影响”。

她表示，武汉中心医院受疫情影响，眼科部门已停止运作。该医院上上下下没人敢公开发声。