周庭除夕夜突变“甲级犯”移送高设防监牢服刑

港府“屈辱”异见者可谓无所不用其极，壹传媒创办人黎智英被铁链绑腰出庭是一例子，而前香港众志成员周庭在除夕夜突然变身“甲级犯”（Cat A），在严寒气温下移送高度设防级别的大榄女惩教所继续服刑，是另一例子。网媒立场新闻查询有关周庭突然变成危险人物的原由，惟惩教署称不会就个别个案作出评论。

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香港众志前副主席袁嘉蔚向立场新闻证实上述消息，但指署方未有交代调仓所为何事，她按以往经验，怀疑调仓与周庭公众人物的背景有关。被问及周庭会否因为收到写有敏感内容的“圣诞卡”而被调仓，袁嘉蔚则指可能性不大，因她有预先把关，“如果见到（书信）有敏感内容，会先帮她（周庭）收起。”

袁嘉蔚指，周庭刚适应在罗湖惩教所的生活，现在突然被调仓，相信需要再花时间及心力重新适应。她表示，会于日内到大榄女惩教所探望周庭，了解她的最新情况。

袁嘉蔚于圣诞节当日曾到罗湖惩教所探望周庭，并于周二（29 日）在周庭的 Youtube 频道上载影片讲述过程。她于片中表示，周庭于狱中负责洗衣的工作，最近亦报读烘焙兴趣班，学整蛋糕。她续引述周庭指，收到不少来自日本的打气信，因看到熟悉的文字感动不已，并呼吁日本支持者写信给周庭，为她打气。

袁嘉蔚亦表示，罗湖惩教所比市区寒冷，见面时看到周庭穿了 7 件衣服保暖，未料周庭于除夕已遭调仓，或需单独囚禁。

惩教署于《在囚人士须知》中列明，分类及编级委员会就在囚人士的犯罪性质、刑期和逃走风险等因素，判断他们的“保安级别”。评级会由服刑院所的重新甄别囚犯分类委员会定期覆核，考虑因素包括，在囚人士在院所的行为、表现和更生进度等。如所属“保安级别”有所改变，可能会被调往其他合适院所，继续服刑。