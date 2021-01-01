武汉迎新年 习近平赞抗疫史诗 全球180万人死

在冠状病毒covid-19大流行发端的中国武汉，数千人庆祝2021年的到来。2020年12月31日

武汉作为首发冠状病毒Covid-19疫情的城市，昨夜今晨庆祝了2021年新年到来。中共总书记习近平则在新年祝词中赞颂了他领导的“史诗”级抗疫。目前全球已有超过180万人因感染冠状病毒死去。

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据法新社发自武汉的报道，在午夜12点的钟声敲响后，欢腾的人群在武汉海关大楼的钟楼前放飞了气球。海关大楼是拥有1100万人口的大都市武汉的历史遗迹之一。

我们活下来了

一位音译名叫徐度（XU DU）的武汉居民向法新社表示说：“2020年对我们来说是非常困难的一年，因为我们遭受了疫情，特别是在武汉，我们永远都不会忘记。我们被隔离了几个月（…），但是我们活下来了。”

武汉在4月初已经解除隔离。但武汉人仍保持谨慎。在元旦前夕，大部分武汉居民都带着口罩。音译名叫李玉苏（Li Yusu）的武汉女居民向法新社说，"中国已经很好地控制了疫情。但仍有其他国家受到病毒的影响。我希望他们能尽快摆脱困境。

武汉在2019年年底出现新冠状病毒，世界卫生组织北京办事处于同年12月31日接到通知。中国政府从2020年1月23日开始对武汉及所在省份湖北进行隔离，但此举未能阻止病毒向全球四面八方扩散，现已造成180多万人死亡。

比官方数字高10倍

法新社说，在中国本土，疫情在春季得到了控制，当局在5月中旬宣布全国最后一个冠状病毒感染死亡病例。据中国周五1月1日公布的官方数据，中国全国一共录得4634个冠状病毒死亡病例，8万7000多个感染病例。这些病例绝大多数出现在武汉。

据中国卫生部本周公布的一项血清学研究结果，武汉有超过4%的居民携带冠状病毒抗体。相对于这座城市的人口数量而言，这意味着武汉有近50万人感染了冠状病毒，比官方公布的5万感染者多10倍。

法新社的报道说，中共政权在疫情开始时，因缺乏透明度而受到批评。预计世卫组织一个小组将于1月初抵达中国，调查冠状病毒的来源。

中国国家主席习近平则在周四晚间向中国人发布元旦讲话时，将他们抗击疫情的过程，描述为一部 "史诗"。

公民记者志愿者关监狱

另据报道，那些探寻疫情真相，试图对习近平书写抗疫“史诗”不利的人，都受到严厉打压。比如进入武汉报道疫情的公民记者张展，刚被上海浦东一家法院判处4年徒刑。还有公民记者陈秋实和方斌也被拘押。

北京的三名90后，则因储存官方删除的有关疫情的文章遭监视居住。维基百科介绍，端点星网站志愿者陈玫、蔡伟及其女友小唐，被警察拘押，以“涉嫌寻衅滋事、包庇罪”为由，监视居住。端点星网站是在GitHub开放平台搭建的站点，用众包方式备份遭微信、微博等平台删除的文章。端点星网站在疫情期间备份了不少被删除的报道与评论文章，其中许多是官方的报道。有网络分析指出，这些90后的做法妨碍了“改写历史”。