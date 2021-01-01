河北拘捕梵蒂冈驻港修女 北京试图影响香港教区？

中国当局去年5月在河北拘捕了两位回国探亲的修女；之后被软禁在家长达数月，到目前为止这两位仍然不得离境。香港教会认真此举是北京当局试图扩大对香港教区的控制，甚至试图影响下一任主教人选。

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据中央社综合外媒报道；这两名修女隶属梵蒂冈派驻香港的一个非正式使团， 由于梵蒂冈与中国还没有建立正式的外交关系，所以这个非正式使团在香港非常低调，甚至没有被列入教廷的正式手册上。

据知情人士透露，去年5月，使团的两名40多岁的修女返回河北探亲期间遭到逮捕，在羁押3周获释后又被居家软禁好几个月，连亲戚的居所也被监视，相关限制直到去年11月才解除。目前2名修女已经可以出门参加附近教堂的弥撒，但仍不能离开大陆回香港。

有关修女被捕的相关消息此前都未见诸媒体，在罗马的一位梵蒂冈高层告诉路透社，他对这件事的解读实北京对梵蒂冈在港使团不满的一个迹象。一位与中国长期接触的神职人员也指出，虽然在中国国内神父时有被捕，但「修女遭到拘留颇不寻常」，因为当局「通常不会碰她们」。

此外香港教区也感受到这股压力，教区高层认为，北京当局试图扩大对香港教区的控制，甚至试图影响下一任主教人选。因为香港教区主教杨鸣章2019年去世后，新主教迟迟没有任命。他们指出，教廷与北京簽署的「梵中主教任命临时性协议」，赋予中国政府在任命国内主教方面的重要发言权，北京正在寻求将该协议适用于香港。

梵蒂冈官方没有回应路透社对这篇报导的提问。

中央社报道指出，梵蒂冈驻港代表并未具备正式的地位与北京、香港官方进行对等往来，没有正式的公务，甚至不会会晤香港政府官员，使团办事处位于香港九龙城亚皆老街一幢独立別墅内。

路透社认为：这一切凸显出罗马天主教会在中国的微妙处境，罗马天主教会在香港的许多成员坚决支持香港民主运动。