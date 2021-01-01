港人狮子山“FAITH”灯光迎新年元旦举行释放政治犯行动

有大约10港人在2020年最后一夜，冒着严寒登上狮子山山顶，向山下万家灯火举起用灯管砌成的“FAITH”（信念）灯牌，希望港人在新一年仍能平安和坚持信念。而在今日元旦，民间人权阵线举行“释放政治犯”行动，以车巡展示市民联署的巨型横幅，呼吁市民在新一年，毋忘因对抗极权或以言入罪的政治犯。苹果日报报导，为行动题字的公民党前立法会议员余若薇认为巿民仍能透过签名表达关注，相信不论正在服刑，抑或未被定罪但被拒保释还柙的政治犯，都希望知道港人是否仍然支持自己，“所以我觉得能够有小小的送暖（行动），都是很重要”。

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目前身陷囹圄的异见分子，包括昨除夕夜才被终审法院裁定重新收押监牢的壹传媒创办人黎智英、同在昨日无端成为“甲级犯”而被移送高度设防监狱的学运领袖周庭，以及从九月已被收押至今的人民力量副主席谭得志等知名人士。

香港陷入一片悲观情绪之际，有10名年轻人攀上狮子山山顶，举起“FAITH”灯牌，希望港人在新一年坚持信念。根据苹果日报报导，他们一行10多人，在昨晚10时许出发，花费一个多小时登上山顶，用灯管砌成“FAITH”字，每个字母面积约一米乘半米，然后开始进行新年倒数，附近亦有人亮起电筒，进入2021年元旦，其间未见有警方人员到场，一行人饮酒庆祝新年倒来，在凌晨约1时落山结束行动。

其中一位参与行动的市民表示，过去一年因疫情令集会减少，但不影响追求公义，看到一年来很多手足（共同参与反修例运动者）受伤、拘捕、扣柙，死亡及被送中等，但他表示不能放弃，否则是对不起手足。

在元旦日，民阵举行“释放政治犯”行动，以车巡展示市民联署的巨型横幅，呼吁市民在新一年，毋忘一众因对抗极权或以言入罪的政治犯。

多个政治团体如社民连、公民党及民主党等，早前已在各区摆设街站，呼吁市民在写有“释放政治犯”的横幅上签名，冀市民团结一致力抗打压，今日亦会在各区展示横额。民阵召集人陈皓桓指，过往民阵会在元旦举办游行，惟肺炎确诊个案未清零、警方滥发“限聚令”告票下，今年元旦改以车巡代替游行，旨在提醒港人，即使在艰难时期，仍要保留一口气，争取属于港人的民主自由，同时替狱中的手足发声。陈皓桓说：“不是只有权贵才可拥有自由，所有人都可拥有自由”，希望在囚的手足知道，港人至今没有忘记他们。”

车巡会以荔枝角收押所起步，途径多个示威抗争地点，最终以立法会“煲底”（立法会其中一个入口，貌似煮食用的煲底）做终点。陈解释，过往在抗争现场经常会听到手足高呼“煲底见”，因此希望以“煲底”作为车巡的终点，寓意港人在新一年，一定会“平平安安，煲底相见”，指政权囚得住肉身，却囚不住人心，深信只要越过难关，“暴政终有一日会倒下”。