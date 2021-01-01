美国超过2千万确诊 世卫证实新冠病毒4个变种传染力更强

新年伊始美国新冠疫情恶化，确诊病例突破2000万大关，累计超过34万人死亡。世卫证实新冠病毒有4个变种，传染力更强但症状未更重。

广告 继续浏览后续

法新社援引美国约翰霍普金斯大学周五的数据显示，美国确诊感染新冠病毒病例超过2000万例，累计34万6400人死亡，成为全球新冠死亡人数最多的国家；美国的确诊病例也远远超过1003万例的印度，居于全球之首。

本周三美国单日新增死亡病例3900例。目前超过12万5300人因感染新冠病毒入院治疗。自从美国去年11月确诊突破1000万例后，确诊人数在12月大幅增加。

而截至到目前，全球确诊病例超过8300万例，累计超过182万人死亡。

另外，英国政府周五发布的最新统计显示，英国周四新增确诊5万5892例，这已是连续4天每日新增确诊超过4万例。不过，死亡病例明显减少，为964例。英国国家卫生部门周五表示，疫情初期修建的临时医院将重新开放，以应对越来越严峻的局势。

英国政府周五决定，伦敦所有的小学关闭两周，以抑制新的变种病毒传播。

另外，土耳其卫生部长科贾在社交平台表示，对近期从英国入境土耳其的旅客检测中，发现15例变种新型冠状病毒。土耳其已经暂停来自英国的旅客入境。

另据世界卫生组织周五表示，2019冠状病毒迄今出现4支变种病毒，初步研究显示，其中有些传染力更强，但不会引发更严重症状，也不改变现有诊断法。

世卫说，自疫情初始就收到数起不寻常公卫事件通报，原因可能与新型冠状病毒变种有关。 世卫表示，先前通报的D614G突变病毒，以及近期通报在丹麦、英国与北爱尔兰和南非发现的变种病毒，引发各界担忧病毒变化所造成的影响。

世卫指出，2020年1月底或2月初发现一种变种病毒(SARS-CoV-2），数月间，这支突变病毒取代最早在中国发现的SARS-CoV-2病毒株，到了2020年6月成为全球最普遍流行的病毒株。 2020年12月，英国向世卫通报一支变种病毒，

世卫表示，经过初步流行病学研究、模拟、系谱调查及临床观察，发现英国这支变种病毒的传染力更强。但初步分析也显示，依据患者住院天数和28天内死亡率等标准来衡量，这支变种病毒与英国流通的其他病毒株相比，并不会令病况更严重，也不会出现重覆感染不同病毒株的情况。

世卫表示，病毒出现变种是可预期的事，变种病毒引发的任何传染力增强，都会让防疫变得更加艰难；而世卫目前建议的疾病管控措施仍然有效，也应该要因疾病出现更多变化而随时加以调整。