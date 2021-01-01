英国脱欧首日 英法货运保持顺畅

英国正式脱欧第一天，经法国城市加莱通过英法隧道进出欧盟货运卡车及渡轮顺利运作，初步估计，英国脱欧后，至少有200辆货车经过英法隧道。

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英国自一月一日起正式脱离欧盟，此前有人担心英法海底隧道会立刻堵塞，但隧道营运商说，大批重型货车一早就顺畅通行。载货货车，部分以渡轮越过英吉利海峡，也没有出现严重事故。初步估计，英国脱欧后，至少有200辆货车经过英法隧道。加莱港口负责人表示，码头附近设泊位及投资千多万欧元，建设人工智能关卡。

另外，英国港口城市多佛尔，货车流也非常稳定，英国警方要求司机出示新型冠状病毒检测呈阴性的报告。

第一部获得放行驶往英国的车辆，是一辆来自罗马尼亚的重型货车，运载邮件和包裹。这辆货车是由加莱市长布夏尔亲自按下绿灯，象征性地准予通行。布夏尔说，这是"历史性一刻"，货车恢复接受海关检查，会带来多大影响，目前仍未可知。

一般估计，70%英国同欧盟的贸易经法国加莱及敦克尔克进行，每天约12000辆货车及6万名搭客往来。

周四晚上11时伦敦著名地标大笨钟在当地响起钟声，在欧洲大陆踏入新一年的一刻，英国正式脱离欧洲单一市场和关税同盟。一直争取脱欧的英国首相约翰逊发表新年讲话时强调，全球化的英国不再受欧盟规范约束, 英国将成为一个开放的及奉行国际主义和自由贸易的国家。约翰逊呼吁英国再次团结。