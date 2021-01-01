蔡英文新年谈话：符合对等尊严原则台湾愿与对岸共同促成有义意对话

台湾总统蔡英文今天发表新年谈话指出，只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，台湾愿意共同促成有意义的对话。蔡英文上午在总统府敞厅发表2021年新年谈话时说，从全球战略角度看，台湾的地位越发重要，两岸关系的稳定，现在已不只是台海两岸关注的议题，更是攸关印太区域稳定的议题，而且已是全球焦点。

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她说，特别是过去一年，对岸的军机、军舰在台湾周遭频繁活动，不仅冲击两岸关系，更对印太地区和平稳定的现状造成威胁。

她说，面对两岸关系，台湾不会冒进，也会坚守原则。只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，台湾愿意共同促成有意义的对话。

蔡英文并说，等疫情受到有效控制时，期待两岸人民会逐步恢复正常有序的交流，增加理解、减少误解。她强调，处理两岸事务，她的一贯原则，就是共同讨论、找出方法、务实解决问题。

国民党下午发出新闻稿，肯定蔡英文对于疫情受控后，两岸能逐步恢复正常交流的承诺，以及增加理解、减少误解的期盼。但指出，蔡英文应逐步兑现承诺，希望从国境管制不要再有歧视开始。

国民党指出，既然蔡总统强调处理两岸事务的一贯原则是共同讨论、找出方法、务实解决问题，就应拿出诚意，对于内部的不同主张能够认真思考、务实看待。国民党也希望蔡英文在新的一年里，能真正把在野党当作共同解决问题的伙伴，而不是动辄用批判在野党的两岸关系主张来移转施政不力的焦点。

对于蔡英文重申在两岸关系上不会冒进，并希望促成两岸有意义的对话，国民党则表示，这一直是国民党所乐见的两岸路线，期许蔡英文继续朝着这个方向走下去。同时也呼吁大陆方面应该大开大阖，扫除过去一年来关系紧张、消极对抗的阴霾，两岸能够展开对话，为新年立下关系改善的契机