许多人怀疑国产疫苗 张文宏医生主张领导先打

中国国药集团新冠疫苗获得中国国家药监局批准上市，国药集团表示其疫苗有效率79%。但是不少中国民众对打国产疫苗心有疑虑。上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏刚刚表示，领导先打可起到示范带头作用。

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不久前美国辉瑞与德国生物科技推出的辉瑞疫苗有效率高达95%，另一款莫德纳疫苗也具有同等效力。英国阿斯塔捷利康制药公司有效率70%，但称如果打两次后保护效力可达100%。

中国民众对国产疫苗抱持怀疑可能与国产疫苗过去发生过的几次大丑闻造成的心理恐惧有关；另外，已知的辉瑞等疫苗安全性有效率远高于国产疫苗，也进一步加深了疑惧；再有，日前传出复星集团订购一亿支辉瑞—德国生物技术公司的辉瑞疫苗后，就有不少网民评论指这是专供国内的特权阶层使用的。

还有分析指出，中国疫苗之所以受到怀疑仍然与透明度不够有很大关联，比如国药集团的新冠疫苗只公布三期临床试验中期分析结果，既没有完成三期临床试验，也没有公布具体数据，有效性不确定，安全性不明朗。这一点与美国疫苗在获得批准上市之前就公布了详细的试验数据做法大不相同。

自由亚洲报道，中国医疗系统业内人士对国产疫苗心存恐惧，大部分人说要“先看看”、“让领导干部先打”，没发现问题再决定。该台采访的北京市民李扬表示，很多人对国产疫苗缺少安全感，更相信美国及西方国家的产品。还有人对中国官方公布的疫苗有效率79%也表示怀疑。

凤凰网元月一日转载人民日报大江东工作室对张文宏医生的专访，似在努力解答中国民众的各种疑问，比如中国多省出现本土病例，上海能否顶得住压力？灭活疫苗的安全性如何？尤其关于疫苗接种是否领导先打引起众多关注。

张文宏在回答这一问题时明确表示：“我在很多场合说过，领导先打疫苗，大家看领导打了都没事，就更放心。”“迟早都要打，领导早点打还可以起示范作用“。

关于疫苗的保护率，张文宏称不要太过纠结疫苗的保护率，他认为，疫苗保护率“百分之六、七十以上就可以广泛接种。疫苗覆盖率比保护率更重要，提高疫苗对中国人群的覆盖率，整体会起到很好效果。”

张文宏还表示，现在中国本土病例很少，感染风险很小，但到明年年底，如果不完成接种可能就会有问题。

谈到目前的疫情形势，张文宏医生认为，“如果有一半的人接种，疫情就会在2021年六七月份出现拐点，到年底可能会发挥作用，世界就有机会互通。”

至于英国出现的病毒变异会不会影响现有疫苗的有效性，张文宏认为，“现有疫苗会因病毒变异失效？大概率不会。”

中国研发的五种疫苗进入第三期临床试验，虽然没有完成第三期实验，中国卫建委称，至今中国全国累计接种已经超过300万剂次。