钟睒睒卖水卖到变中国首富身家644亿美元

中国首富不再是马云马化腾等高新科技的企业家，而是地地道道靠卖水卖到发大财的钟睒睒，也就是大陆农夫山泉的创始人。根据福布斯实时富豪榜显示，11月17日当天，他的身家净增80亿美元，个人身家达到644亿美元，超越马云、马化腾成中国首富，全球富豪榜排名第17名。

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11月17日，港股农夫山泉延续前一日升势，高开高走，盘中一度上涨8.5%，续创历史新高。截至收盘，农夫山泉涨幅收窄至7.28%，报44.2港元/股，总市值超4971亿港元．经过连续两日大涨，农夫山泉市值逼近5000亿。

有“大自然印钞机”之称的农夫山泉，今年9月8日在港交所上市，首日高开85.12%，总市值一度超4400亿港元，超过百威亚太，成为港股食品饮料行业市值新领头羊。钟睒睒身家也一度赶超马云，成为“半小时首富”。之后农夫山泉股价一直在上市首日高位下方盘整。

11月16日，农夫山泉暴涨10.6%，市值4634亿港元。当日获内资买入41.2万股，自9月22日被纳入港股通以来，内资持续买入农夫山泉。截至11月16日，内资合计买入农夫山泉约6500万股，持股占比1.29%。当日钟睒睒身家和马云齐平并列，但随着17日农夫山泉再度大涨，两人间拉开了距离，钟睒睒领先马云36亿美元，成为新首富。

也有“水中茅台”之称的农夫山泉，2019年农夫山泉实现营业收入240.21亿元，其中包装水产品收入143.46亿元，占比将近60%，产品毛利率也高达60.2%，几乎比肩白酒。农夫山泉2020年上半年财报显示，2020年上半年实现收益115.4亿元，去年同期123.09亿元，实现净利润28.64亿元，去年同期为28.76亿元。

在11月5日公布的2020年福布斯中国富豪榜上，农夫山泉创始人钟睒睒尚以3596.5亿元位列第三；阿里巴巴主要创始人马云连续三年位列榜首，财富增至4377.2亿元；腾讯董事局主席马化腾以3683.2亿元位列第二。可见当时，钟睒睒与第一、二位的马云家族、马化腾之间存在数百亿元的差距。

相比马云、马化腾，钟睒睒名气不大，甚至很多人不会正确发音他的名字，（“睒”发音同“闪”，有闪烁、窥视之意）。在喜好张扬的浙商群体中，钟睒睒似乎是个另类，他不喜欢抛头露面，更不爱和政商人士聚会吃饭，也鲜少公开演讲，接受专访。“真正做企业的人不会过多露面。”钟睒睒曾如此直言。他经常独来独往，在富豪圈子里有着“独狼”的称号。

根据新浪财经报道，2020年是他资本市场的丰收之年，随着其名下两大公司上市，其身家走向了暴涨之路。他的财富主要来源于两家上市公司，A股的万泰生物，H股的农夫山泉。

钟睒睒持股84.41%的农夫山泉，按17日收盘价每股44.2港元计算，此部份财富为4195.79亿港元。而他持股74.23%的万泰生物， 按17日收盘价180.05元/股计算，此部分财富为579.51亿人民币。