中国否认有中国疫苗走私到日本

中国驻日本大使馆网站1月1日刊登声明，否认日本媒体有关中国疫苗走私到日本的报道。之前，日媒描述一位IT公司的老板和夫人去一家日本诊所疑似注射中国疫苗的情况。

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中国驻日本大使馆一位不具姓名的发言人今天在使馆网站上表示： 我们对个别日本媒体未经核实有关情况即对中国新冠肺炎疫苗对外合作妄加评论表示强烈不满，希望有关媒确保涉华报道真实、客观，避免对日本民众形成误导。

不过，中国大使馆这位发言人同时也说，中国政府愿同各国共同打击疫苗“制假和售假”以及“非法外流”等违法犯罪行为。

中央社引述日本《每日新闻》报导，2020年11月以后，日本具代表性的企业经营者及部分富人，已接种了中国制的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫苗。这些疫苗是与中共干部有交情的中国顾问走私到日本的；疫苗除了自己用之外，走私到日本可能触犯日本的法律。

报导说，2020年12月12日下午6时30分左右，有一家资讯科技（IT）大厂的社长及其妻子到东京都品川区的一家诊所，适逢该诊所休诊，但诊所的院长与一名中国男性已等着IT大厂的社长夫妇前来。 IT大厂社长的妻子有点不安的问：真的安全吗？诊所的院长背对着，只顾打电脑，中国男性代替院长回应，点头微笑。

另据香港电台报道，有日本政府未承认的中国疫苗走私到日本，有日本富人已经接种。每次1万日圆。有匿名的资讯科技公司社长与太太到东京一间诊所接种疫苗，疫苗的盒内标签显示：“中国医药集团制造的疫苗”。