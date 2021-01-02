克鲁兹等多名参议员宣布将拒绝认证美国总统大选结果

十一位美国共和党参议员周六发表声明，要求成立一个委员会立即对总统大选结果进行紧急调查，否则他们将拒绝认证美国国会下周统计选举人团的投票结果。这是最后一次阻止确认民主党人拜登当选总统的挑战。根据美媒，众议院预估也将有一百多位共和党籍议员出面挑战大选结果。

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知名的美国共和党老牌参议员克鲁兹等11位共和党参议员周六发表声明表示，国会下周三统计选举人团的投票结果时，他们将挑战点票结果，并且要求紧急成立一个委员会，对大选中出现的选举欺诈行为进行紧急调查。他们表示“这个委员会应在十日之内对争议州，即选举结果极为接近的几个州所发生的欺诈行为进行调查。发表声明的参议员威胁，如果调查听证未能实现，”我们将在一月六日投票否决争议州的投票结果“。

直到目前，只有一名共和党参议员霍利于周三第一个站出来反对民主党候选人拜登的胜利，在国会挑战总统大选结果是一个非常稀有的举动。这次发表联合声明的除克鲁兹外，其他十位参议员都是应在星期天宣誓就任新一届国会议员的共和党新科参议员。

在美国，总统选举为间接选举，选民投票选举选举人，选举人团于12月14日确认选举结果，选举人票过270张即当选。14日的投票结果是，拜登获得306张选举人票，特朗普获得232张选举人票。

按照美国宪法，美国众议院与参议院必须在1月6日确认选举人投票结果，一般情况下，这被视为是一道简单的程序。但是，现任总统特朗普拒绝承认大选结果，指责在某些州发生了选举欺诈行为，他要求他的支持者在1月6日这一天到华盛顿示威游行。

根据CNN报道，美国民主党占多数的众议院也有超过一百名共和党籍议员预告，他们也将投票反对国会确认选举人投票结果。

法新社报道说，众议院如同参议院，并没有足够票数足以使得共和党籍议员提出的异议得到通过，但有可能推迟确认拜登当选的程序。

美国宪法规定，美国新任总统应在一月20日宣誓就任。

另外，美国共和党籍联邦众议员戈莫特向法院提出申请，试图迫使副总统彭斯在国会确认2020年总统大选结果时，不计入几个关键州的选举人票，但法官1月1日驳回这起诉讼。

民主党籍的拜登赢得这场大选，预定1月20日就任。彭斯将于6日主持国会联席会议，以确认选举结果。

路透社报导，美国联邦地区法院法官杰里米·克诺德表示，提出诉讼的戈默特和其他共和党人，他并无资格采取法律行动来推翻选举结果。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，彭斯表示，戈莫特和一些亚利桑那州共和党人提出的法律议题，应由联邦众议院和参议院处理。

戈默特提出的诉讼，是共和党人要彭斯阻止拜登正式获宣告当选的最后一搏。这份诉书呈交给德州东区联邦地区法院，内容并未提到彭斯是否会考虑加以干预，但从所有公开迹象看来，看不出彭斯会这么做。