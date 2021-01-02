北京寄望拜登上台 给中美关系带来转折

中国外长王毅周六1月2日向中国官媒新华社表示，中美关系有望打开一个 "新的希望之窗"，希望美国新政府汲取教训，重开对话，与中方相向而行，恢复合作。

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王毅称 “当前中美关系已经来到新的十字路口，也有望打开新的希望之窗。希望美国的新政府重拾理性，重开对话，两国关系重回正轨，重启合作”。

王毅表示，美方如果“及时汲取教训，真正同中方相向而行”，通过对话与合作扩大中美的共同利益，就能开辟出顺应历史前进方向的发展前景。

路透社今天报道王毅这个讲话时指出，中美这两个世界最大经济体，因贸易、人权和冠状病毒VIDOC-19起源等一系列分歧而变得紧张。一些美国从政者指责中国在冠状病毒COVID-19疫情爆发时隐瞒了疫情，导致病毒更快更远的传播。

王毅将中美关系恶化的责任归于特朗普政府。他称，近年来，“中美关系陷入前所未有的困境，其根本原因在于美国当政者对中国的认知出现了严重偏差，把中国视为所谓最大威胁，并由此采取了完全错误的对华政策。”他并认为，美国全面打压遏制中国、企图挑起新“冷战”的做法…注定会走向失败。

从拜登与贺锦丽竞选时的发言可以看出，他们的外交政策与特朗普政府不同之处在于，他们将俄罗斯视为美国的最大威胁，而不是中国。

王毅向拜登伸出橄榄枝表示，中方愿同美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系。他还说，中国从不干涉美国内政，愿意同美国和平相处，合作共赢。

针对特朗普政府将“中共”与“中国人民”区分开来的政策，王毅呼吁美国尊重中国人民选择的中共专制制度…。

对于特朗普政府认为中共政权在全球崛起会威胁到民主自由，王毅表示，那是一些人对中国快速发展心存焦虑。他要求美国提升自我，不要阻挡别国的发展。他说，未来的世界不应当也不可能让中国变成美国，而应是美国使自己成为更好的美国，中国则必将成为更好的中国。