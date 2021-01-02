北京秘密调查新冠病毒起源 美联社指习近平负责行动

2020年12月1日，一个自称是当地村民的组织利用车辆封锁通向中国南部云南省达瑙山附近矿井的道路。矿井曾经藏有蝙蝠，一些矿工曾被蝙蝠感染了最接近2019新冠病毒的病毒。

12月1日，一个美联社记者小组试图前往中国南方一座“蝙蝠洞”查看时，被便衣警察跟踪，警察驾驶多辆汽车封锁了通往蝙蝠洞---一座矿井的道路。调查发现，北京当局正严控有关病毒起源的调查，同时积极宣传病毒可能来自中国境外的理论。

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美联社获得的内部文件显示，中共高层下令秘密寻找新冠病毒起源，严厉控制所有与新冠病毒相关的研究，而且，寻找蝙蝠栖息地病毒的科学家手中的样本已经被警方没收。

BBC稍早前报道，他们的记者前往云南通关镇一座废弃的铜矿调查时，被穿着普通民众衣装的人封死了道路。法国『世界报』报道，那座矿洞就是中国科学院武汉病毒研究所P4研究室石正丽小组从蝙蝠身上取样的那座矿洞。2012年，在那座矿井工作的6名矿工在布满蝙蝠粪的矿井里工作两个星期，感染了一种肺炎病毒，其中四人不治死去，2019新冠疫情爆发后，科学家们惊异地发现，7年多前通关镇发生的病毒与2019新冠病毒有惊人的相似之处。

美联社周三的长篇报道则指出，在中国云南的一座矿井内，曾经有携带与新冠病毒最接近的冠状病毒的蝙蝠。这一地区因此引发科学家们的高度兴趣，因为它可能为导致180万人死亡的新冠病毒的来源提供线索，但是美联社的报道写道：“然而，对于科学家和记者来说，由于其政治敏感性和保密性，它已成为一个没有信息的黑洞” 。

美联社引述两名知情人士表示，一个访问了该地区的蝙蝠研究小组最近设法采集了样本，但是样本被没收了。

但是，中国政府向国家扶持的科学家提供了数十万美元资金寻找病毒起源，这些中国南方的科学家据信与军方有关联。美联社获得的内部文件显示，中国政府强制要求，任何数据或研究的公布，都必须经由一个内阁层级的新工作小组的批准，这项行动正是由中国最高领导人习近平直接负责。这份数十页内部文件的罕见泄密证实了许多人长期以来的怀疑：对信息的钳制来自中国最高层。

美联社的调查是根据对中外科学家和官员的数十次访谈、公开通知、泄露的电子邮件、内部数据，以及来自中国国务院和中国疾病控制与预防中心的文件。调查揭示，在整个新冠病毒疫情大流行病中，政府保密体系和自上而下的控制模式已经清晰可见。

美国杜克大学流行病学家格雷戈里·格雷（Gregory Gray）自问自答地说：“他们到底找到了什么？也许他们的数据不是结论性的，或者他们因为某种政治原因压制了数据。我不知道......我希望我知道。”

一名经常与中国疾控中心共事，因害怕遭报复而拒绝透露姓名的公共卫生专家表示：“他们只选择自己信任、能加以掌控的人。军方小组和其他人都在努力研究，但能不能对外公布，都要看具体的研究结果如何而定”。

世界卫生组织的一个国际专家调查团将于本月前往中国调查新冠病毒始源，他们能否得到中方的配合，提供信息，开放资料，允许前往蝙蝠洞勘察？外界并不看好。