国会推翻特朗普否决权通过包括禁售香港警察管制品法案

美国国会参众两院早前通过一项7310亿美元的国防授权法（NDAA），但后遭特朗普总统运用特权否决（veto）这项法案，然而参众两院却在国会新会期开始之前，赶及以大比数再次通过经过若干修改的法案，推翻（override）特朗普的否决权。换言之，过去59年都获得国会大比数通过的NDAA，今年第60年也获通过，只是绕了一个小圈。

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特朗普反对NDAA的理由包括法案有利中国和俄国，对包括facebook等高新科技企业缺乏监管对策，而且每人600美元的抗疫救援金太少，应该提高至2000美元。尽管如此，国会推翻特朗普的否决之后，法案中仍然保留多项制裁中国的措施，当中还禁止向香港警察出口管制国防物品。

法案中包括一个名为太平洋威慑计划（PDI），授权国防部长优先考量采取行动，加强美国在印度太平洋地区的威慑，确保美国盟国和伙伴的安全并提高在该区的能力和准备。这个PDI显然是针对中国的一个计划。除了PDI之外，这个国防授权法还将提升美国政府对中国在全球发挥其邪恶影响力的关注，特别在那些传统军事范围之外的活动。

参议院美东星期五以81票赞成和13票反对，通过推翻总统否决，并且超过三分二绝对多数。而众议院日前也以三分二绝对多数票推翻特朗普的否决。这是特朗普四年总统任期内，第一次遭到国会两院推翻他的否决权。

众议院议长佩洛西则表示，参众两院“压倒性的两党投票”，是大声斥责了特朗普对美国军事和国家安全的卤莽攻击。她续称，特朗普否决国防授权法，将会影响美军人员、他们的家人、退伍军人，以及美国盟友和合作伙伴，损害他们的安全和保障。佩洛西形容，特朗普没有保障美国人安全，反而是继续利用他在白宫最后时刻来制造混乱并破坏安全。

参议院多数党领袖麦康奈尔在投票前表示，国会已经连续59年每年通过国防授权法，“我们会以另一种方式完成第60年的国防授权法， 并在国会在下周日闭幕之前使之通过，成为法律”。他续指，国防授权法是照顾了美国军人，并且是一个重要机会去指出国家安全重点，反映美国人的决心和影响美国人安全的威胁，并确保美国能够不致落后于俄罗斯和中国等竞争对手。