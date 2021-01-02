大陆专家选出十大丑陋建筑物广州融创大剧院夺冠

丑陋是相对的，美丑也由主观左右，然而中国大陆的专家每年都凭靠专业知识再加上网民投票，选出十大丑陋建筑物，2020年的十大之首由融创大剧院（见图）夺冠，但其他上榜者的“实力”也不容忽视，包括重庆的“飞天之吻”，令人叹为观止。

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大陆《建筑畅言网》为警示丑陋建筑的泛滥，连续11年举办“中国十大丑陋建筑评选”，希望借此提升建筑审美能力，避免更多丑陋建筑出现。

《建筑畅言网》所举办的“第11届中国十大丑陋建筑评选”年终评审会12月23日在北京召开，公布2020年评选出的中国十大丑建榜单。经过专家多轮细致斟酌，评选出“2020年第十一届中国十大丑陋建筑”。

中国艺术研究院建筑与艺术史学者、中央美术学院高精尖创新中心专家王明贤，中国建筑学会教授级高级建筑师、著名建筑评论家顾孟潮，中房集团建筑设计事务所（综合甲级）主要创建人、资深总建筑师布正伟，清华大学建筑学院副教授周榕，中国建筑设计研究院副总建筑师、大器建筑工作室主持建筑师曹晓昕，主题纬度公共艺术机构主持人王永刚，超城建筑设计事务所创始人、主持建筑师车飞等业界权威专家依照评选标准，经过多轮细致斟酌，最终评选出2020年第十一届中国十大丑陋建筑榜单。

榜单如下：

1. 广州融创大剧院。上榜理由：创意牵强附会，胡乱拼贴中国元素，形态怪诞，伤害城市形象。

建筑畅言网2020年第十一届中国十大丑陋建筑评选结果重磅揭晓

2.吉林延边长白山长白天地度假酒店。上榜理由：形式生搬硬造，夸张粗暴，尺度失调，浪费巨大。

3. 重庆武隆飞天之吻。上榜理由：哗众取宠，立意低俗，造型拙劣，破坏自然景观。

4. 江苏南京蜂巢酒店。上榜理由：形式怪异，矫造猎奇，奢华拜金，趣味恶俗。

5. 贵州兴义万峰湖吉隆堡酒店。上榜理由：盲目崇洋，文化价值观扭曲，与地区原生态山水严重冲突。

6. 河北沧州吴桥国际杂技大剧院。上榜理由：拙劣模仿中国传统建筑经典，形式混乱，比例失调。

7. 广西河池丹泉酒业文化馆。上榜理由：简单化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙。

8. 江西省图书馆新馆。上榜理由：设计概念牵强，形式语言混乱。

9. 广东茂名青少年活动中心。上榜理由：设计手法拼凑，组织失序。

10. 陕西宝鸡联盟大桥。上榜理由：搬用舶来形式，有损文化认同。

建筑畅言网表示，历经11年的沉淀，中国十大丑陋建筑评选不仅为建筑圈的畅所欲言创造了氛围，也为社会公众提供了发声的平台，推动了政府、部门、行业、社会等各方面对中国建筑文化传承创新形成共识，契合了中央的指示精神，符合人文城市建设要求，获得了住建部的支持，逐渐成为具有广泛社会影响力的年度建筑传播事件。

畅言网又称，建筑不仅是历史文脉的承载者,也是城市记忆的见证者。随着中国经济发展水平不断提升，社会开放程度也在不断的提高。如何更好地促进建筑为城市服务，为社会公众传递积极影响，携手大众力量共同维护城市秩序，促进文明空间的产生，建筑畅言网也在不断思索。我们希望通过各界的共同努力，让更多”适用、经济、绿色、美观”的建筑成为中国名片。