欧洲各国加强限制措施 英国单日确诊超过5万例

新年伊始欧洲各国纷纷收紧限制措施，以防新冠疫情进一步扩散。英国单日新增5万3285例确诊，意大利累计死亡人数达到7万4985人，居全欧之首；希腊周日起也将提早宵禁时间；截至1月2日，德国接种新冠疫苗人数达16万5575人。

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英国新冠疫情严重，单日新增5万3285例确诊，虽然比最高纪录5万5892例稍有下降，但仍停留在5万例以上。新增441名患者死亡。英国卫生部门指，新增病例不少来自伦敦周边及东南部，感染传染力较强的变种新冠病毒。英国医疗机构指，英国正在疫情风暴的"风眼"，担心疫情会进一步扩散。此前当局宣布，受疫情影响，伦敦小学继续停止面授教学到1月18日，学生要留在家中进行网上教学。

英国政府发表声明指，首批新冠疫苗正进行接种，将会给予国民稳固的健康保障。目前有两款疫苗已获英国政府批准使用。

另据意大利卫生部周六表示，意大利新增死亡病例364例，累计死亡7万4985人，居欧洲国家之首。 路透社报导，意大利卫生部表示，新增确诊1万1831例，较前一天的2万2211人确诊大幅减少，但新年元旦实施的病毒检测较平日减少，过去24小时仅进行检测6万7174人次，远低于前一天的15万7524人次。

希腊周日起将收紧社交距离措施，并提早宵禁时间。

希腊政府宣布，从周日起，将保持社交距离措施收紧一周, 并关闭在圣诞节前重新营业的店铺，包括理发店和书店等。宵禁将提早一个小时，由晚上9点开始。政府希望这些措施能够帮助学校顺利在本月11日重开。希腊上周开始接种新冠疫苗，希腊累计确诊13万9447例，4881人死亡。

而德国新冠确诊病例已累计达到17万例。德国周六新增确诊病例12690例，新增336人死亡。德国累计确诊达17万5351例，累计死亡人数33960人。截至1月2日，德国接种新冠疫苗人数达16万5575人。