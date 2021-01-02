欧盟委员会负责卫生事务的专员周六表示，全球范围内疫苗生产能力存在“严重不足”，欧盟准备协助提高抗新冠病毒疫苗生产。欧盟药品管理局近期可望决定是否批准美国莫德纳疫苗。

广告 继续浏览后续

法新社消息，在整个欧洲，疫苗接种受到批评。特别是在法国，接种进程缓慢令人震惊；而在德国，医生对没有向医院工作人员优先提供疫苗表示不满。

欧洲卫生专员斯特拉表示：“目前这些困难不是因为订单不够，而是由于全球范围内的疫苗生产能力不足"。

欧盟最初在11月订购了美国辉瑞公司和德国BioNTech公司开发的2亿剂疫苗后，计划在2021年再购买1亿剂。

另外，欧盟药品管理局（EMA）继2020年12月21日先批准美国辉瑞药厂与德国BioNTech研发的疫苗后，近期可望决定是否批准美国莫德纳（Moderna）的疫苗。 欧盟药品管理局正进行莫德纳疫苗评估工作，近日表示评估工作预计将在2021年1月6日举行的一场特别会议上结束。外界认为，届时获得批准的机率很高。 欧盟药品管理局在去年12月21日先批准辉瑞疫苗，并在12月27日展开全欧盟接种，如果莫德纳也顺利过关，欧盟也将会加速进行疫苗接种。欧盟采购约1亿6000万剂莫德纳疫苗。

而对于英国政府近日批准牛津大学和阿斯特捷利康公司共同研发的疫苗，欧药局表示还需要疫苗品质、安全和效力的额外科学资讯，目前还处于批次审查阶段，距离核准上市还需一段时间。

而据英国泰晤士报报导，阿斯特捷利康制药公司与牛津大学共同研发的疫苗，很可能会在1月中旬之前，每周在英国供应大约200万剂。 消息引述疫苗团队消息人士说法报导，阿斯特捷利康公司到下为止应能提供总数200万剂疫苗，"接下来的计划是快速增产，在1月第3周之前，每周生产200万剂疫苗。

英国政府去年12月30日批准牛津大学与阿斯特捷利康共同研发的疫苗，希望透过迅速行动，有助防堵传染性高的变种病毒在英国造成病例数空前的疫情。