沈阳出现超级传播者 专家指春节几亿人口流动危险

日前宣布进入战时状态的中国东北大都沈阳市目前正在全市实施全方位排查，根据中国媒体报道，截至1月1日，新一轮疫情沈阳报告感染者22人，其中，21人均由一人传染所致。另外，春运将至，许多中国人开始为回家过春节做准备，中国专家认为春节人口大流动不可行，应少聚集，少外出。

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根据澎湃新闻报道，沈阳市此轮疫情截至1月1日共报告感染者22人，其中12月23日后报告新增的21人均为首例确诊病例尹某某的关系病例或密切接触者。

沈阳卫建委通报称尹某某是韩国返沈人员，在解除入境集中隔离10天后，于12月23日确诊新冠肺炎，确诊前两日，他曾四次前往谱康医院就诊，根据澎湃新闻梳理，沈阳此后新增的感染者中，12例与谱康医院相关联，其中11例为确诊病例，1例为无症状感染。其中两例医护人员，5例患者，4例陪护，1例是谱康医院旁的超市老板。

除了上述12例外，其余9例都是尹某某的关联病例或密切接触者，包括他的孙女，共同居住者，邻居，以及尹某某前往就诊的秀水诊所的医护，急诊所的患者等人。

沈阳市疾控中心1月1日举行新闻发布会，要求12月21日-26日之间去过谱康医院及确诊病例、无症状感染者的行动轨迹有交集的市民朋友，立即主动向社区报备，配合开展核酸检测。

中国一年一度的春运在即，根据中国国铁集团，2021年春运，中国铁路预计发送旅客4.07亿人次，与2019年春运基本持平。中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼1月1日接受北京电视台采访时回答春节是否还可以几亿人口流动的问题时表示：“不行!”。

这位专家认为，寒冷季节，非常适合病毒生存，“从现在起到2月底，这两个月非常关键，如果把这两个月挺过去，到了春暖花开的时候，加上新冠疫苗普遍接种，疫情防控形势应该说基本就会大好转”。这位专家认为，那时候或者就可以说，“决定性胜利就来了，中国不会再出现像武汉那样的疫情，即使现在多点散发，也不会再酿成一个大规模的扩散“:

北京市已要求政府人员和国有企业、事业单位工作人员“带头在京过节”，要倡导“非必要不出京”，做到“非必要不出境”。当局还希望市民群众“就地过节”，中共中央办公厅、中国国务院办公厅也于24日下发文件要求元旦春节期间“毫不松懈做好疫情防控工作”，文件称，要减少元旦及春节期间人员流动和聚集，严防死守疫情爆发。