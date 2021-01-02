法国延长15个省宵禁时段 西部小镇超过1200人非法聚会被罚款

法国从本周末开始延长15个省的宵禁时段，从傍晚18点到早上6点，其他地区则从晚间20点开始实施。西部布列塔尼小镇2500人举行"疯狂"聚会，超过1200人因违反禁令被警方罚款。

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法新社消息，为应对东部地区严重疫情，并避免新一波疫情爆发，法国15个省加强宵禁，涉及到600万人。加强实施宵禁的省包括东部的上阿尔卑斯省，滨海阿尔卑斯省，上马恩省和孚日省等，星期六开始，除非特别情况，否则约600万居民将在下午6点以后不能离开家门。

法国政府宣布的宵禁措施在全国各地基本得到遵守，不过在西部布列塔尼小镇利欧龙（Lieuron）2500人违法举行"疯狂"派对，参加派对的来自各地区甚至国外。参加狂欢的青年后与警方发生冲突，狂欢派对直到周六早上才结束。超过1200人因违反宵禁令,口罩令和非法参与聚会被罚款，两人被拘留。当局要求参加派对所有人员进行为期7天的隔离检疫并进行检测。 检方已对非法主办音乐聚会者和参与暴力行为者展开调查。

法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）周五在电视一台接受采访时警告说：“如果某些地区的局势进一步恶化，我们将做出必要的决定。”

法国公共卫生部门周五晚间发布的最新数据显示，住院和重症监护患者的人数与前几天相比略有下降，但每天新增确诊病例仍然很高，最近两天每天都接近20,000例。