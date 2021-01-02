王毅：新型肺炎很可能是全球多地同时暴发

世卫组织调查组即将到武汉调查冠状病毒起源之际，中国外长王毅否认这款冠状病毒发端于武汉。他的表态似乎为本次国际调查定了调子。

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王毅周六1月2日向中国两大官媒新华与中广视总台表示，越来越多研究表明，新型肺炎疫情很可能是全球多地多点暴发。但他暂未披露这些研究出自哪些机构和参与研究的科学家。

中国外交部发言人赵立坚去年3月曾在推特上指控美军把病毒带到武汉，并要求美国向世界交代，惹怒了美国总统特朗普。后者随将冠状病毒Covid-19称为“中国病毒” ，并多次指责中国当局隐瞒疫情，操纵世卫组织。据路透社介绍，中方其后又把病毒的来源归咎意大利和西班牙等国。

中国外长王毅今天1月2日在中国两大官媒采访中，主要强调中国当局在抗疫方面做出的成绩和贡献。他例数的成绩包括：在第一时间确定病原体，公布病毒基因序列，为全球抗疫拉响了警报；在最短时间控制了国内疫情，恢复了经济；组织上百场跨国视频专家会议，与各国分享抗疫经验；向150多国和10个国际组织提供口罩等抗疫援助，派出36支医疗专家组；向世卫组织和联合国机制提供金援。

武汉爆发冠状肺炎疫情已超过一年。之前北京一直拒绝让国际社会到武汉对这次疫情的起源展开调查，甚至对第一个呼吁国际调查的澳大利亚实施报复，制裁澳洲出口中国的煤炭，大麦，红酒，牛肉等等，被澳洲告上世贸组织仲裁机构。

因此，这次北京允许世卫组织展开调查，双方达成了什么共识？调查是否有不可触碰的红线？比如武汉几家病毒研究所是否向世卫组织专家全面开放？还有，被指病毒来源的武汉华南海鲜批发市场，到底是病毒发源地，还是病毒另有来头？世卫组织专家调查组能搞得清吗？