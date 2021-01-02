蓬佩奥要求北京立即释放10名香港人

美国国务卿蓬佩奥发声明，要求立即无条件释放被深圳盐田法院判刑的10名香港人。他称，北京此举暴露了独裁政权的脆弱。

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据法新社报道，美国国务卿迈克-蓬佩奥周四发布声明，严厉谴责中国当局监禁试图乘船逃离香港的12名港人，并对其中10名成年人判刑事件。蓬佩奥称，此举显示了北京这个 "脆弱的独裁政权 "的真实面目。蓬佩奥要求 "立即无条件释放 "这些理应被视为 "英雄"的香港人。

蓬佩奥在一份声明中说，"一个阻止自己的人民离开的政权不能声称自己是伟大的，也不能声称自己是世界的领导者。这说明"这只是一个脆弱的独裁政权，它害怕自己的人民。"

美国驻华使领馆推特网站1月1日刊出蓬佩奥国务卿的推文指出，12名港人不准保释、无法自己选择律师、无法见到家人。让人清晰地预见，这是在专制的“一国两制”框架下，一个被剥夺了保护的香港的司法未来。

中国深圳盐田法院周三判处10名香港活动人士7个月至3年徒刑，指控的罪名是参与偷越边境罪。这些香港活动人士8月23日在香港沿海被中国海警逮捕，被押解到深圳拘押，理由据悉是因为他们在大陆水域被抓。但有网民提出质疑：既然香港属于中国，那么这些香港人在中国的海域航行为何算“非法”？

中国深圳市盐田法院12月30日以参与偷越边境罪，判处10名香港人7个月至3年徒刑。其中邓棨然和乔映瑜被控组织偷越边境罪，前者被判3年监禁，罚款2万元人民币，后者被判两年监禁，罚款1.5万人民币。其余8人被判偷越边境罪成立，分别被判七个月监禁，罚款1万元人民币。另外两名未成年人不被起诉，移交香港警方。

今年6月，北京在香港实施国安法后，这些人离开香港，想去台湾避难。香港泛民主派在今年元旦举行车辆巡行活动，并在多区展示横额，要求释放所有政治犯。香港民阵表示，会一直申请游行集会，希望市民继续以不同途径发声，争取民主自由。