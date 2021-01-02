许智峰批评汇丰银行政治决定侵吞户口数万元结余

流亡海外的前民主党立法会议员许智峰今（2日）在其facebook专页发文批评汇丰银行因政治决定，连他在户口结余的数万元港币也遭到侵吞。

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目前人在英国的许智峰，今早在其个人社交平台指控滙丰银行商业决定取消他及其家人的信用卡、侵吞盈余，狠批滙丰自行作政治决定，协助政权打击反对声音，做法完全无法律基础。

许智峰早前已透露，他的信用卡被停用，无法在英国当地使用，甚至连有关信用卡的资料都在网上银行户口消失。他今早指已获滙丰证实他及家人所有滙丰信用卡已经被银行没通知下单方面取消，原因是银行的“商业决定”。

他强调政府曾公开说警方从没要求滙丰取消其户口，因此相信这是滙丰自行作的政治决定，“旨在协助政权打击反对声音，做法完全无法律基础。”

由于他及其家人信用卡因为消费退款关系，帐户拥有数万港元盈余，属私有财产，但现在被滙丰“非法侵吞”，而且没有提供任何解释，行为犹如强盗。

他严正要求滙丰公开交代事件，并要求监管机构作出调查，他正考虑作其他国际上的跟进行动。本报正就事件向滙丰查询。

已辞任立法会议员的民主党许智峰，去年12月初远赴丹麦访问，后来他的父母、妻儿亦离港，原本否认流亡的他，最后在12月3日透过民主党发出声明，表示将退出民主党并流亡海外。及后香港警方以涉嫌违反港区国安法及洗黑钱罪名追查许智峰，指控他涉挪用透过网上众筹取得的数百万元存款，并冻结他及其家人包括滙丰等最少5个户口，涉及约85万港元。许智峰批警方及滙丰政治打压，任意用港区国安法冻结市民资产，强调网上众筹资金存放在律师楼户口，并已公开核数报告，他形容此事严重打击香港国际金融中心体系的可信性。许智峰及其家人的滙丰银行户口后来短暂获解冻，他们已将积蓄转帐往安全地方，而滙丰就事件至今只曾回应称“相关事实被歪曲”，但没有详加说明。