台湾军方报告：2020共机扰台反强化美对台军售攻击性武器正当性

中国大陆10架战机在20日飞越东海上空，台国防部21日表示已全程掌握共军动态，并首次发布2张由空军拍摄的中共轰6K军机照片。

台湾的「国防安全研究院」发布「2020中共年报」指出，去年一年共机频繁进出台湾防空识别区(ADIZ)西南角，是1996年台海危机以来，中共对台威吓程度最高、最长的一次；报告指出，共军此举引发台湾内部思考国防重要性，也强化美国对台军售攻击性武器的正当性。

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「国防安全研究院」是台湾国防部的智库，近期发布了「2020中共年报」，在「2020年解放军共机扰台对台军事威胁」的篇章中分析指出，近年中共持续在台湾周边空域远海长航训练，2016年6次、2017年20次，2020年从1月1日至11月30日，天数已达91天；进一步分析共机扰台地点，与历年最不同之处，在于进入台湾防空识别区西南角为最大宗。

年报分析共机频繁进出此一区域的四大原因包括：一、台海中线并未延伸到台湾防空识别区西南角，中共藉此测试台湾反应并施予压力；二、该处位于台湾本岛和东沙岛中间，对东沙岛防务造成隐形压力；三、搜集该地区海底地形与潜舰作战等相关信息，强化对附近空域的掌控；四、对抗美军在这个地区的军事活动。

分析指出，由于台湾防空识别区西南角，地理位置正好涵盖大陆棚浅水区和太平洋深水区，是潜舰进入西太平洋的要道，深水区则是适合潜舰伏击的海域；中共反潜机频繁出入这个地区，除了侦测这个地区的潜舰，也有吓阻台湾和美军潜舰在该地活动的意味。

至于「对抗美军在该地区的军事活动」。年报分析指出，由于美中关系因疫情恶化，美军去年频繁的军事活动让中共备感压力，台湾西南方空域及巴士海峡更是驻琉球美国空军嘉手纳基地军机前往南海执行任务的主要航道之一，共机频繁现踪让台湾西南方空域成为美中军事角力之地。

「国防安全研究院」总结指出，评价中共2020年对台军事威吓，从结果看，对台湾长期的国防制度与武器获得反而有利。原因是中共去年对台军事威吓是自1996年台海飞弹危机后，威吓程度最高、时间最长的一次，反而引起台湾内部再次思考国防重要性。

这些国防思考包括重新检讨教召制度、后备动员、全民国防，乃至各界对国军整体防卫作战构想的讨论，并透过媒体发声而受到国人重视；在军售部分，则因共军高强度军事威吓，让美国对台军售攻击性武器的正当性进一步强化，这些恐怕是中共始料未及。