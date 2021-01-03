方方跨年发声 若放任极左病毒 中国没有未来

武汉封城期间写下『武汉日记』，震撼海内外，却也遭到亲官方势力围攻的作家方方，新旧年交替之际再发声，跨年夜在个人微博写下：“极左就是中国祸国殃民的存在!”

广告 继续浏览后续

跨年夜，方方在微博写道：“这一年风雨兼程，我不想多说。录下两段文字，作为一年的被祝贺小结，又或是重点记录”。

两段文字，一段是『常凯的绝命书』，一段是她在『武汉日记』最后一篇写下的文字。前者是相信“历史会记住2020年的常凯们，也会记住我们有过的艰难与坚忍”，对2021“我仍然充满期待”；后者则直抒胸臆，痛斥极左病毒祸害中国。

常凯是湖北电影制片厂电影导演，武汉疫情期间，全家感染，几近绝门，遭遇非常凄惨，曾经感动无数人。他在临终前写下绝命书，引起巨大震动。

文中自叙：去年春节大年三十，全家欢聚一堂，不料大年初一老父感染病毒，送医治疗，一床难求，含恨撒手人寰，结果其母身心俱疲，也感染新冠病毒，不幸去世。最后，病毒也吞噬了他和妻子的躯体，到几家医院哀求床位，“怎奈位卑言轻，床位难觅，直至病入膏肓……”

方方第二段文字是她的『武汉日记』末篇中的文字，言辞极其犀利，直指“极左就是这个祸国殃民的存在! ”“如果听任这股极左势力横行，放纵这种病毒感染全社会，改革必定失败，中国没有未来。”

方方博文一如既往，既引起许多共鸣，也引起“极左们”的攻击。支持者对方方高度肯定，认为道出了他们的心声，攻击者则指责方方忽略中国抗疫巨大成就，“不合时宜”。

被视为毛派的司马南跟帖指责方方抓“极左定义权”，反对自己的就是极左。亲北京的多维网载文称方方新年感言“不合时宜”。

文章称如今宣传中国取得抗疫巨大胜利才是主调，方方视角下的中国防疫不会为官方接受，“个人化叙述”，“难以溅起任何浪花”，“她实则将自身置于一种险境”。