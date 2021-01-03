疫情下法国小学初中今天按时开学 法国累计新冠病毒死亡突破6万5千例

法国小学及初中学生今天将按时返校上学，法国教育部长布朗盖周日表示，政府计划进一步加强高中的大范围检测，并希望教师尽快接种疫苗。截止到周日，法国累计死亡突破65000大关。

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周一是中小学开学的日子。教育部长布朗盖周日在接受媒体采访时表示，小学及初中学生将按原计划返校，他并承诺，各地学校将加强健康保护措施。由于在法国也发现来自英国的变种病毒，外界普遍担心随着中小学开学，疫情会进一步扩散。对此，布朗盖表示，将在学校加强检测。他表示，完全有把握组织好今天的中小学开学。

法国卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙周日也表示，这两种变种毒株对青年人威胁更大。 “因此，我们将吧关注的重点放在大学及中学校园内”。萨罗姆特别指出，“由于学生是从法国或国外的不同地方返校，有可能改变病毒的传播路径”。

在谈到1月20日100%高中生返校的目标，教育部长布朗盖表示，将尽最大的努力保证高中生1月20日完成返校。不过，如果届时某些地区疫情恶化，学校将采取具体措施。

教育部长并希望学校教师能够尽快进行疫苗接种，“最迟在三月份进行疫苗接种"。

另据法国卫生部周日晚间通报，法国新增确诊12489例，累计死亡病例突破6万5000例。由于法国处于节假日期间，确诊数字差别较大，从日增3000到21000例。但距政府定下限制在5000例的目标依然相去甚远。周日新增死亡病例657例，累计达到65037例。