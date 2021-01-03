美国新冠病毒死亡突破35万例 福奇：每天疫苗接种人数可扩大到100万

美国新冠病毒死亡病例突破35万例，累计超过2千万人确诊新型冠状病毒。美国已开启大规模疫苗接种，专家预测未来将达到每天100万人接种新冠疫苗。

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据美国约翰霍普金斯大学的统计，美国新冠肺炎单日确诊再创新高，3日有超过27万7000人确诊。法新社报导，美国是全球新冠肺炎疫情最严峻的国家，截至目前确诊人数突破2040万，累计超过35万人丧生。

美国确诊人数近几个月激增。首席传染病专家福奇圣诞节后曾警告，疫情最坏的时刻可能还未到来，年末假期这段旅游潮可能导致病毒蔓延，把美国推向"关键阶段"。

美国多个州包括北卡罗来纳州和亚利桑那州，过去几天确诊人数都打破记录。南加州有殡仪馆负责人说，馆内已放满死者遗体。纽约州成为全美第4个确诊数目突破100万的州。纽约周六累计确诊101万4千多例。加州仍然是最多确诊病例的州，有230万例；佛罗里达州和得州分别有130万例和170万例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周日接受美国广播公司访问时，对疫苗接种工作可望加快速度感到乐观，相信每天接种人数可以扩大至100万。他呼吁联邦政府与州政府展开真正伙伴合作。

自上月14日展开接种工作以来，至今有超过420万人注射疫苗，远低于政府设定到去年底2千万人接种的目标。

美国总统特朗普早前在社交网站贴文称，由于美国疾控中心"荒谬的判断方法"，导致美国确诊数字和死亡人数被夸大，相较之下，许多国家则故意十分不准确和压低通报的数据。 福奇对此表示，这些数字都是真实的。