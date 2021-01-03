美国新年撤三家中概股 北京斥新冷战

纽约交易所在2021年元旦当天宣布，遵照特朗普在一个多月前签署的一项法案，启动美国股市上三家中国电讯公司的摘牌程序。北京批驳新冷战。

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2021年伊始，美国纽约交易所在1月1日周五元旦当天宣布，遵照特朗普（Donald Trump）于2020年11月签署的一项针对中概股的法案，对中国移动（China Mobile）ˎ 中国电信（China Telecom）和中国联通（China Unicom）启动摘牌程序。上述三家中资企业已被停止交易，并将于一周后的2021年1月11日星期一开市前完成退市。华盛顿怀疑上述三家中资企业涉嫌利用美国资金为中国军工发展提供服务。

Image d'archive: Donald Trump 存档图片：特朗普 © REUTERS/Carlos Barria 路透社

本台RFI法文网周日（2021年1月3日）刊文提到，中国官媒环球时报周六（2021年1月3日）引述中国商业部新闻发言人在一份声明中回应说：“这种滥用国家安全、动用国家力量打压中国企业的做法不符合市场规则，违背市场逻辑”。中国商业部的这一声明还表示，“将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益”。

Image d'archive: Chinese Foreign Minister Wang Yi 存档图片：中国外长 王毅 © Handout RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP/File 法新社

中国外长王毅批评总统任期即将届满的特朗普企图挑起新冷战。王毅在接受中国官媒新华社采访时说，“希望美国的新政府重拾理性，重开对话，两国关系重回正轨，重启合作”。

中资企业服务国防

金钱是战争的神经，不论是科技上还是经济上都如此。本台RFI经济组记者Olivier.R分析指出，对华盛顿而言，不可以继续让中国企业利用美国资本，在中国国家的控制下自我发展，为国防领域提供服务。中国三大电讯运营商被怀疑，涉嫌不得不支持军工和情报活动。它们如今被逐出了此前一直可以让其获得融资的华尔街。

中资企业战略后撤

中国移动早在1997年就已在美国上市。受国家控制的这三家中资电讯企业此前已做准备，加强在香港股市的金融发展。中国电商阿里巴巴和百度也采纳了这种撤退战略。因为，特朗普所签署的法案并非是针对在美中资企业的唯一措施。在2020年秋季，美国民选代表通过了一项要求外国企业加强透明度的法律，旨在排除那些被认为会计不透明的中资企业。过去20年间，有200家中资企业进入美国金融市场，融资总额近2万2千亿美元。