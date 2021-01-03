老人不能打 中国国产疫苗效力引起严重怀疑

中国官媒3日发布『新冠病毒疫苗接种须知』，60岁以上老年人群、高血压患者和糖尿病患排除在接种人群之外，在欧美，新冠疫苗接种的第一批对象是包括老弱人群在内的高危人群，中方的通知再度引起外界对中国国产疫苗效力的严重怀疑。

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目前正在美欧接种的辉瑞疫苗，年龄设定为16岁至85岁。欧美国家已全面开始接种疫苗，接种疫苗都是先接种老弱人群和危险人群，前者指老人和身体基础弱的人群，后者多指因常常接触病毒的医护人员等一线人员，在法国，目前开始接种养老院八十岁以上人群，接下来六十五岁以上人群以及一线医护人员，再接下来遍及全法。

北京当局在12月31日批准尚未完成第三阶段实验的国药集团研发的新冠灭活疫苗上市，与国外的做法不同，疫苗既然已获批上市，最需要优先接种的是老年人，现在却不能给他们打疫苗。官方的解释是有待“进一步临床试验”。

官媒央视3日发布的『新冠病毒疫苗接种须知』内容包括：1，目前疫苗接种年龄限制为18至59岁，其他年龄段人群需要等待进一步临床试验。2，孕妇、哺乳期妇女、药物不可控的高血压、糖尿病并发症人员不适合接种。

而且，根据中国媒体报道，除了以上限制外，不适合接种疫苗的人群还包括正处在发烧、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、恶性肿瘤患者等等。

有分析认为，中国新冠疫苗限制60岁以上人群不能接种，有高血压、糖尿病等基础病的也不能接种，禁忌病症十几种之多! 只有18至59岁这一通常被视为身体健康的人群才能接种，这样的人群能有一半人吗？由此带来的问题是，如何达到群体免疫，如何保护高危人群？否则，这样的疫苗有何意义？

中国国产疫苗因为没有完成第三期实验，加之没有公布完整数据，一致引起外界对其疫苗安全性和有效性的怀疑。