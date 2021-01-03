英国连续6天日增确诊超过5万例 约翰逊警告可能实施更严格防控

英国周日新增5万4990人确诊，确诊病例连续6天超过5万例，英国首相约翰逊周日警告，未来几周可能实施比4级防控更严格的防疫限制措施，以遏止失控的变种病毒。

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法新社援引英国卫生部门周日通报，英国新增确诊近5万5000例，这已经是连续第六条确诊超过5万例。单日新增死亡454例，英国也是欧洲新冠病毒死亡病例最多的国家之一，累计达到7万5024例。

英国首相约翰逊周日接受英国广播公司访问时说，随着新增病例上升，不排除未来几周实施比4级防控更严格的防疫限制措施；但强约翰逊强调学校是安全地方，在允许复课的地区，学生应该上学。

约翰逊表示，他仍然认为情况在春天之前会越来越好，并希望未来3个月能有上百万人接种疫苗。不过约翰逊也表示，"未来数周内可能必须采取行动，会在部分地区实施更严格规定。 英格兰地区如果再度宣布封城，将是去年3月、11月以来的第3度封城。

英国在变种新冠病毒肆虐下，确诊病例急升，新增病例数目连续创下单日新高，政府推迟伦敦和周边地区小学原定星期一在圣诞假期后的复课计划，改为网上教学。不过英格兰大部分地区的小学如期开学，一些教师工会要求更大范围停课。

约翰逊表示，英国周一开始为民众接种最新获批准使用的牛津大学与阿斯利康共同研发的疫苗，首批疫苗有53万剂，他希望在3个月后，完成接种数千万剂。