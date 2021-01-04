中国开始大规模接种国产疫苗 优先9类青壮年

中国春节人员大迁徙前，当局急于避免出现新一波疫情，北京开始大规模接种疫苗。与欧州优先给老年人接种相反，中国优先接种18-59岁的9类人群...

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据法新社报道，周一在北京，有数千人排队等候接种抗冠状病毒疫苗。仅在首都北京，就有7.3万多人在周五至周日期间接种了第一针疫苗。报道还指出，市政雇员和公交车司机是首批接受注射的人群。

中国医疗当局周四宣布，他们已为第一种中国制造的疫苗的普及接种开了 "有条件 "的绿灯，该疫苗的生产商“国药集团”声称，他们的疫苗有效率为79%。这个报道指出，如果说今年年初疫苗的到来让人看到了好转的希望，那么生产和供应的速度还是远远不够理想。

据北京市卫健委发言人高小俊介绍，北京市在1月1-2日两天，为7万3千537人接种了第一剂疫苗，没有发生严重不良反应。还需14天后注射第二剂，才算完成免疫。

据悉，北京当局计划在2021年春节前，对9类人群优先接种，这9类人群，中国官媒没有一一列出，但说是年龄在18-59岁之间，包括出国工作、学习人员，面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员，医疗卫生人员，国际和国内交通运输从业人员等9类重点人群以及其他应急保障人员。