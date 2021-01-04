因贪渎案坐牢保外就医逾六年陈水扁开始主持广播节目

因贪渎案坐牢保外就医的台湾前总统陈水扁昨天竟开始主持广播节目。对此，蓝营立委批评是对蔡英文司法改革的嘲讽。台中监狱则表示，派员持续掌握评估中，一切依保外就医相关规定办理。

广告 继续浏览后续

陈水扁昨昨天开始担任「微微笑全国广播网」励志节目「有梦最美」的节目主持人，节目每周播出一次，第一集他在节目中畅谈儿时家境清寒，在逆境中奋发向上的过程。

陈水扁因涉及龙潭购地弊案被判刑20年，2015年1月台湾官方认同他身体不适的说法，核准保外就医，离开监狱至今至今超过六年，曾参与各式各样的公开活动，丝毫看不出有生病迹象，台湾政府也睁只眼闭只眼，似乎打算写下台湾保外就医时间最长的历史记录。

面对陈水扁开始主持广播节目，民进党内立委都三缄其口，不愿评论。但有立委私下表示，陈水扁这样的做法，势必让法务部为难，「应该低调一点」。

国民党立委陈以信批评，保外就医的身分还可以堂而皇之主持广播节目，对司法是严重的挑战，也是对蔡政府司法改革的嘲讽；而如果保外就医可以主持广播节目，陈水扁不应该是特例，所有保外就医的人应该都可以。

国民党立委李德维也说，蔡政府对受刑人这样的行为「视而不见、听而不闻」，民进党面对陈水扁完全丧失行为能力，蔡英文应愧对自己台大法律系的毕业证书。

台中监狱副典狱长吴照明说，陈水扁任广播节目主持人，依照受刑人保外医治审核基准及管理办法，掌握、评估他保外就医状况，目前暂时没有其他特殊事项对外说明。

陈水扁2015年获准保外就医时，台中监狱曾对他做出「四不原则」加以约束，包括「不上台、不演讲、不讲政治、不接受媒体采访」，如果违反规定，台中监狱将在审议后作处分；但六年来陈水扁多次接受日本媒体专访、参与凯达格兰学校募款餐会，甚至计划参选立委，曾由「一边一国行动党」列为不分区立委第六顺位，但台中监狱始终没有撤销保外就医的处分。