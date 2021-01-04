国际原子能机构证实伊朗提升浓缩铀纯度 美国称伊朗"核勒索"，

国际原子能机构周一证实，伊朗已将浓缩铀提升至20%的纯度，此举严重违反2015年维也纳协议。美国称伊朗在进行"核勒索"，欧盟警告伊朗此举严重背离核协议；以色列称，伊朗恢复浓缩铀提炼纯度，证明正寻求发展核武。

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此前伊朗政府表示，已恢复提炼浓度达百分之20%的浓缩铀。有关的命令日前由伊朗总统鲁哈尼下达。伊朗称，伊朗原子能机构"基于和平目的，有义务开始生产并储存浓度达20%的浓缩铀。

法新社消息，国际原子能机构格罗西周一向各成员国通报，伊朗已提炼浓度大20%的浓缩油。原子能机构并称，伊朗在数日前通知该机构回复提炼浓缩油。

伊朗2015年与各大国达成的核协议，美国2018年5月宣布单方面退出协议。伊朗周一宣布恢复提炼纯度20%的浓缩铀，使协议再遭打击。

伊朗政府发言人拉比埃周一证实，伊朗上午已在德黑兰以南福尔多地下核设施展开提炼浓缩铀的工作，数小时后就可提炼出首批纯 度20%的浓缩铀。

法新社消息，美国周一对此表示，伊朗提升浓缩铀，此举是在进行“核勒索”。

此前欧盟周一警告，伊朗将浓缩铀提炼纯度提升到20%的举动，"严重背离"伊朗在2015年核协议所做的承诺。 法新社报导，欧盟发言人斯塔诺表示，欧盟将等待国际原子能机构发表简报后，再决定采取的应对行动。 发言人表示，如果情况属实，将构成严重背离伊朗在核协议当中所做的承诺，并可能"涉及严重违反禁止核武扩散"。

以色列总理内塔尼亚胡周一也表示，伊朗恢复浓缩铀提炼纯度，证明他们正寻求发展核武。 内塔尼亚胡发表声明说，伊朗的举动"除了说明他们持续实现发展核武计划的意图，否则无法作任何解释"。他并表示：以色列将不会允许伊朗制造拥有核武。