失信下一代：87%高中生不信港府 七成不信路人 四成青年因质疑拒种疫苗

在港府高压打击反修例运动和引入港区国安法后，香港年轻人对港府及其措施抱更大怀疑，由港府部门赞助的一项调查发现，受访的高中学生(等于法国的lycée)中，87%表明对港府没有信心，另有七成受访者表示不信任街上路人，较2019同类调查的四成大幅上升近倍。学者认为，这是一个警号，呼吁当局包容及让年轻人发声，否则可能引起大爆发。

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此外，民间团体「青年新世界」问卷调查逾四百名年青人后发现，近九成受访者不满港府抗疫表现，基于质疑，有四成人表明不愿意接种预防武汉肺炎的疫苗，愿意接种的，不足一成人。问及对未来前景的信心，亦只有不足一成人表示有信心，情况令人忧虑。

由港府政策创新与统筹办事处拨款赞助的共建社会信任研究，当中包括去年疫情期间由中文大学赛马会公共卫生及基层医疗学院访问250名高中学生，以了解他们对港府及社会的信任程度。领导研究的学院助理教授黎可欣在昨(3日)早的电台节目上透露部分结果，指有87%学生对港府无信心，另布七成人不信任街上路人。

她形容，这是一个警号，呼吁港府、社工、校长等人士不应视年轻人为问题，而是视年轻人为伙伴及资产，即使年轻人有些建议并不实际，成年人亦应予以尊重和包容，令年轻人有平起平坐发声的空间。

出席同一节目的香港大学社会工作及社会行政学系系主任林一星亦指出，调查结果显示港府管治面对巨大挑战，年轻人与政府欠缺互信，亦没有平等讨论机会，以致过去一年累积的「火药」未有人尝试「拆弹」，忧虑「火药」若不移除，将来或可引致大爆发。他呼吁从政者以更广阔的胸襟容纳不同意见，否则难以重建互信。

香港教育专业人员协会副会长叶建源认为，港府漠视市民要求，施政高度政治化，且不公平，以致中学生对它失去信心。他举例指‧在去年的反修例运动中，港府把责任归咎于年轻人，并施以审判，令两者关系恶化。至于高中生对一般人的不信任程度大增，或与过去一年多的社会撕裂有关，不少人担心因发表不同政见而造成不利，而解决的主动权在于政府。

截至去年10月底，共有10148人在反修例运动中被警方拘捕，当中17%为18岁以下的年轻人，被捕学生比例更高达总人数的四成，被检控的年轻人和学生更占所属年龄群组的24%。