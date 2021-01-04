张展案和12港人案律师任全牛被吊销执照

任全牛律师代理张展案和深圳12港人案后收到当局吊销律师执照的通知2021年1月4日

中国律师任全牛在代理公民记者张展案和深圳12港人逃亡案之后，被当局吊销了律师执照。他日前收到了中国河南省司法厅吊销他执照的告知书。

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任全牛律师是参与代理“张展案”和“深圳12港人案”的律师之一，他今天收到中国河南司法当局吊销律师执照的通知。

但这个告知书中没有提到上述两个热点案件，而是指控他在2018年代理一宗案子时，违反了《律师执业管理办法》的某条款。因此吊销他的律师执业证书。

公民记者的张展去年2月去武汉实地报道疫情，向外部披露了大量不见诸于官媒的信息。去年5月，她在武汉火车站被捕，被押到上海浦东看守所拘禁。张展以绝食抗议。

任全牛作为代理张展案的律师之一，12月17日去看守所会见她，并对外公布了张展因绝食抗议而身体状况很差的情况。12月28日，经过几小时庭审，法庭以“寻衅滋事”判张展有期徒刑4年。

任全牛律师向法新社记者说，张展被宣判后“显得非常难过”，“感到很震惊，没想到会这么重” 。他表示，这个判决不合理，且量刑太重。他向中央社记者表示，应会就这一判决提出上诉。

公民记者张展因独立报道武汉疫情被判四年徒刑后，国际舆论哗然，欧洲，美洲，澳洲，日韩，土耳其，印度等国主流媒体都给予了报道。

另外，任全牛律师也是深圳12港人案家属聘请的律师。“香港01”网今天4日报道说：任全牛律师是12港人之一黄伟然家属的委托律师。任全牛今天（1月4日）收到河南省司法厅吊销其职业资格通知，理由指他於2018年代理一宗案件时违反了《律师执业管理办法》。

中国深圳盐田法院12月30日周三对12名港人中的10人判处7个月至3年徒刑，指控的罪名是参与偷越边境。

据法新社报道，美国国务卿蓬佩奥周四发布声明，严厉谴责中国当局监禁试图乘船逃离香港的12名港人，并对其中10名成年人判刑。蓬佩奥要求 "立即无条件释放 "这些理应被视为 "英雄"的香港人。蓬佩奥在一份声明中说，"一个阻止自己的人民离开的政权不能声称自己是伟大的，也不能声称自己是世界的领导者。说明"这只是一个脆弱的独裁政权，它害怕自己的人民。"

参与代理张展案和12港人案的律师任全牛被当局吊销执照显示，现在中国当局似乎也害怕代理敏感案件的律师。