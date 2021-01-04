新冠源头甩锅战 新华社高官反指美国是黑手

世界卫生组织专家团即将前往中国调查新冠病毒源头，外界担心北京能否真正配合调查之际，中国外交部部长王毅近日却在访问中称：“有越来越多研究证明疫情是全球多地多点爆发”，似乎带起新一轮风向，差不多同时，网上流传一篇署名新华社中国特稿社副社长熊蕾的文章，文章指控2003年中国爆发的萨斯疫情及2019年武汉爆发的新冠疫情与美国有关。

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熊蕾的父亲熊向晖曾在国民党卧底10多年，有“中共谍王”之称，综述中央社，香港多家媒体消息，熊蕾近日在题为『我始终对新冠病毒的来源持有怀疑，不吐不快』一万字长文中称，美国学者上世纪90年代，长期在安徽搜集民众生物资料，指责美国与2003年北京爆发的萨斯疫情有关。

文章称上世纪90年代，哈佛大学公共卫生学院副教授徐希平曾在安徽进行基因样本采集，研究由美国国家健康研究院出资，徐希平获得九个资助的项目，全部涉及在安徽采集基因样本，熊蕾称，当时实际进行的项目是政府批准数量的3倍，其中两项与呼吸系统有关，2002年，美方公布的调查是15个项目，是中国政府批准数量的5倍。

熊蕾称2003年萨斯爆发后，一名生物学家曾对她表示，“非典不是一场生物战，但是它完全达到了生物战的效果......病毒的针对性太强了，感染者绝大多数是以中国人为主的亚裔”，她引据中国学者称萨斯可能是针对中国人的基因武器。

文章称，萨斯与全球大流行的2019新冠病毒都是针对呼吸系统，“想想哈佛拿走了我们多少哮喘病基因的样本”，反驳美国之前的指控说，“中国拿过哪个国家的基因样本？所以美国说新冠病毒是我们武汉的生物实验室制造的，简直就是笑话”。

新冠疫情全球大流行，熊蕾称：“病毒没有按照既定的剧本演”，“那些玩火的人”，结果“引火烧身”。

在中国官方层面，第一个指责美方与新冠病毒有关的是中国外交部发言 人赵立坚，他于去年3月指美国军人2019年10月在武汉参加军运会时，把新冠病毒带到了武汉。

熊蕾除了现任新华社中国特稿社副社长外，还是中国人权研究会常务理事。