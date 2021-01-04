日本首相宣布将在一都三县再度实行紧急事态宣言

1月4日上午，日本首相菅义伟召开新年记者会，在记者会上宣布政府正在商议根据新冠病毒特别措施法发布紧急事态宣言，实行紧急事态宣言的对象为东京为首的一都三县。

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鉴于新冠疫情严重恶化，感染迅速蔓延，医疗体制窘迫，东京、埼玉、千叶、神奈川的首都圈1都3县知事2日下午在内阁府与经济再生担当相西村康稔会谈，要求迅速讨论基于新冠病毒特别措施法再次发布紧急事态宣言，但是菅义伟反应冷淡。

而日本疫情刻不容缓，新增感染者12月31日高达4521人， 3日依旧高企不下，确诊的新增感染人数为东京816人、神奈川365人、千叶225人、埼玉205人，首都圈占全国的约一半。东京都重症人数截至3日达到101人，病床几乎被占满，医疗供应体制危机日益严重。菅义伟也表示，考虑在全国实行紧急事态宣言。

而政府针对现在的疫情判断认为，在感染人数持续居高不下的情况下，造成医疗一线告急，有医疗崩溃的危险，若不发布更强有力的信息，难以让人们共有危机意识并有效遏制疫情。

但是菅义伟并不打算像4月那样实行广泛的人与人之间接触的限制。他说：限定的、集中的进行是有效果的。表示将重视饮食店营业时间的缩短。他表示：专家们认为：大部分感染和饮食有关系。因此希望卓有成效地减少饮食感染的风险，并尽早对此进行研究。