港府疫情记者会改网上进行 传媒责做法不合理 忧筛选

在第四波武汉肺炎疫情逐渐回落之际，香港政府突然以减低传播风险为由，自今(4日)天起把疫情记者会由实体改为网上进行，而提问更只能以文字提出，并由官员综合回应。七个传媒组织发表联合声明，指当局做法不合理，忧虑港府是藉此剔走敏感的提问和用辞，损害公众知情权，呼吁当局回复原来安排。

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传染病专家梁子超亦认为，记者会的传播风险比商场或超级市场低，官员的新安排会予人信息不透明的感觉，令控疫工作效果大打折扣。

香港每天的武肺新增确诊病例，已由上月的逾百宗，逐步降至昨天的41宗，但港府晚上突然发称，指会将疫情爆发以来几乎每天下午在卫生防护中心举行的实地记者会，由今天起改为网上进行。当局解释，在防护中心落实社交距离措施有一定困难，加上已解决网上会议的技术问题，故此卫生署和医院管理局的简报会改为网上进行。为令简报会运作顺畅，传媒需以文字信息提问，未能接受语音提问；问题如有重复，会综合回应。

香港记者协会主席杨健兴表示，疫情近一年才改为网上进行，实在说不通，他质疑当局欲藉新安排控制甚或筛选提问，包括剔走可能令港府尴尬或认为不适合的问题或用辞，「武汉肺炎」一词便是一例。他又说，即使记者会改在网上进行，亦可让记者用语音提问，科技上完全可行，很多会议或记者会若在网上举行亦可利用语音进行。

港府早前欲强制记者不可以用「武汉肺炎」来称呼疫情，必须用世界卫生组织的「新型冠状病毒」一辞，在各界批评下胎死腹中，后来改为每当记者用「武汉肺炎」一词提问时，在场的「新闻官」便更正一次，引来记者更多质疑，以致出现尴尬场面。

包括记协在内的七个新闻和传媒工会发表联合声明，对新安排表示极度关注，认为疫情简报会内容涉及重大公众利益，是唯一官方发布渠道，要求维持现行记者会安排，确保信息流通，有助公众提高警觉，防范疫情散播。

传媒组织又担心，日后所有港府记者会改为网上进行，藉此筛选问题及避答尖锐问题，记者难以实时追问，严重削弱公众知情权。

呼吸系统科专科医生梁子超亦认为，记者会已有社交距离安排，记者亦不会四处走动，透过空气、飞沫或间接接触而导致的病毒传播风险相对低，而人群聚集情况亦低于商场或超级市场。他又说，简报会涉及学术和防疫等复杂问题，并非单纯一些数据发放，若政府不能直接响应传媒提问，或较难释除疑虑，予公众感觉信息不透明，会令港府控疫工作效果大打折扣。

梁子超又说，现时需动员小区抗疫，传媒担任重要角色，采取什么方式能方便传媒全面及准确反映信息予大众，政府需参考传媒意见。