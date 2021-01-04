约翰逊宣布英格兰地区再次进入封锁状态

英国首相约翰逊周一晚发表电视讲话宣布，英格兰地区再次进入封锁状态，以遏止新冠病毒确诊病例急增。尽管英国周一起开始为民众接种牛津大学与阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗，但面对新冠变种病毒快速传播，英国采取进一步加强封锁措施。苏格兰已宣布实施去年春季以来最严格的限制措施。

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英国周一新增确诊58784例，再创单日新高。这也是连续七天确诊超过5万例；新增死亡407例。

约翰逊在讲话中表示，传染力更强的变种新型冠状病毒正在迅速传播，医院的压力比任何时候都要大，"令人沮丧和震惊"，因此必须采取紧急行动。约翰逊称，将疫情警报级别上调至第五级，如果不采取行动，医疗系统可能在21天内不胜负荷。

约翰逊还宣布多项防疫措施，民众如非必要，应该留在家中，中小学周二起改为网上教学。约翰逊表示，完全理解有关措施对家长造成的不便和压力，政府也一直尽可能保持校园开放，但学校可能充当传播媒介，导致病毒在家庭之间传播。

约翰逊还表示，与上次封锁情况不同，英国正展开最大规模的疫苗接种工作。至今获注射疫苗的人数超越欧洲其他国家的总和。随者第二款牛津与阿斯利康的疫苗接种，疫苗接种步伐正在加快。如果接种计划进展顺利，确诊和死亡病例回落，就有可能在下月中旬开始解除封锁。

英国国会也将于周三开会，讨论有关措施。

英国首相府此前表示，现在必须采取进一步措施，以遏制确诊病例上升趋势，保护医疗系统，并挽救生命。

苏格兰首席部长施雅晴早前宣布，在苏格兰实施去年春季以来最严格的封锁。民众如非必要必须留在家中。

英国周一开始接种牛津大学与阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗。首位接种英国政府批准的第二款疫苗者是82岁的布赖恩·平克，他在牛津大学医院接种了这款疫苗。平克表示非常高兴接种了疫苗。 政府已经订购了1亿剂牛津大学与阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗，周一当天有超过50万剂可供使用。

英国已经设立了超过730个疫苗接种点，更多接种点将在近期陆续开放使用。 第一款在英国获批的新冠疫苗是美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗。英国卫生部称，到目前已有超过100万人接种了这款疫苗。