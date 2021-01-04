英国不引渡阿桑奇美国表示"极感失望"

英国法院以"恐有自杀风险"为由拒绝将维基解密创办人阿桑奇引渡到美国受审，美国司法部表示"极感失望"，并坚称将继续要求引渡阿桑奇。美国政府并表示会提出上诉。

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美国司法部周一表示，英国法官不将维基解密创办人阿桑奇引渡引渡到美国受审的裁定，令人"极感失望"。法新社援引司法部表示："虽然我们对英国法院的最终裁定结果极感失望，但令人感到满意的是，美方在每一项司法论据上都得以胜出"。司法部表示，会继续设法将阿桑奇引渡到美国。

英国法官周一裁定，维基解密澳洲籍创办人阿桑奇不应被引渡到美国受审。他因在网络上公布数十万份机密文件，被美国指控间谍罪，美国检方已表明会就此提出上诉。

阿桑奇的律师费兹杰罗表示，他6日将为阿桑奇提出保释申请。 伦敦刑事法庭"老贝里"（Old Bailey）地方法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）表示，如果将现年49岁的阿桑奇送到美国拘押，他恐有自杀风险。

巴莱塞表示，"基于这项理由，我裁定有鉴于会造成精神伤害，引渡将（对阿桑奇）残酷不公，我已下令将他释放。" 宣布裁决后，阿桑奇在庭上擦拭额头松了一口气，他的未婚妻莫里斯也欣喜落泪，与维基解密总编辑拉芬森欢喜相拥。莫里斯表示，这是"本案迈向正义的第一步"。阿桑奇的支持者自周一清晨就聚集法院外，他们听到判决后雀跃欢呼，高喊"释放阿桑奇"。

维基解密在2010年公布美国政府大量机密文件，包括美军在伊拉克和阿富汗犯下战争罪行。美国司法部其后以间谍罪起诉阿桑奇，他面临最高175年的监禁。