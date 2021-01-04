12月财新中国制造业PMI指数趋稳，显疫后经济恢复持续

据周一(1月4日)公布的财新中国制造业PMI指数显示，12月份中国制造业活动较上月稍有放缓，但仍保持较高水平增长，显示疫情后的经济恢复持续。

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据IHS Markit公司对财新媒体集团所作的统计，12月份中国制造业的采购经理人指数（PMI）为53，而11月份该值为54.9，是十年来的最高点。尽管与上月相比制造业PMI指数下降1.9个百分点，但仍高于50的荣枯线，显示制造业活动扩展。如果PMI值低于50，则反映活动收缩。

法新社报道指，这一数值证明了中国经济在今年年初因疫情下跌之后的复苏仍在持续，但12月份的数字是三个月来最低的。

财新指数显示的走势与上周四官方公布的同一活动指数相一致。中国国家统计局发布的12月制造业PMI为51.9，比11月份的52.1回落0.2个百分点。

凯投宏观的分析师 朱利安·埃文斯·普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，“无论哪一个统计，出口订单部分都显示下降，这表明中国近期的出口实力可能正在减弱。”

中国对外出口近几个月来受益于国际抗役医疗产品的需求、尤其是口罩需求增长的支持，以及笔记本电脑等远程办公设备需求的增长。普里查德认为，随着中国产品出口目的地国家开始施种新冠疫苗，预期未来数月这一出口的增长将会放缓。

财新统计受访的采购经理也普遍表示，他们的生产成本、特别是金属成本增加。受此不利形势的影响，他们同时预期，在经过近几个月的增长后，其人员招聘的前景预期也将走稳。